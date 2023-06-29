Объединенный институт и Китай планируют наладить собственное производство подсанкционных чипов

четверг, 29 июня 2023 | 11:12     336
В середине июня в Ухане на рабочем семинаре специалисты ОИЯИ обсудили с китайскими коллегами совместную разработку оборудования для мегасайенс-проекта NICA.

По инициативе Объединенного института планируется новый совместный проект, главной целью которого станет разработка и производство монолитных активных пиксельных детекторов (МАПС, англ. MAPS) для передовых фундаментальных и прикладных научных экспериментов.

Первая сессия была посвящена отчетам и обсуждениям текущего состояния работ обеих сторон по производству и сборке внутренней трековой системы (ITS) эксперимента MPD, которая будет полностью состоять из MAPS, аналогичных тем, которые использовались в недавней модернизации детектора ALICE-ITS в ЦЕРН. При том, что внешние обстоятельства привели к задержке в выполнении проекта, китайские организации смогли выполнить значительную часть плана работ.

Основная нерешенная задача проекта на сегодняшний день связана с чипами MAPS, на производство которых был заключен контракт между ОИЯИ и ЦЕРН. Их поставка в ОИЯИ временно задерживается, и в то же время производство таких чипов не может быть реализовано за счет текущего сотрудничества с китайскими коллегами, так как оно не было ранее запланировано.

Для разрешения этой проблемы специалисты ОИЯИ предложили расширить текущее сотрудничествo путем организации “Китайско-российского консорциума MAPS”. Целью консорциума, организуемого с участием институтов, представленных на встрече, а также Санкт-Петербургского университета (СПбГУ), станет совместная разработка, производство и использование чипов MAPS, которые не попадут под ограничения и могли бы использоваться как в Китае, так и в России.

В этой связи был предложен проект “Монолитные пиксельные детекторы для фундаментальных наук и наук о жизни”, реализовать который можно было бы в рамках протокола об укреплении сотрудничества между ОИЯИ и Китаем, подписанного 21 марта 2023 года. Выполнение проекта рассчитано на пять лет при равном долевом финансировании со стороны России и Китая.

Проект нацелен на разработку и производство монолитных активных пиксельных детекторов, которые будут использованы как в передовых исследованиях в области фундаментальной науки, так и в прикладных научных экспериментах. Эти чипы станут ключевым элементом для выполнения задач в рамках совместной модернизации базовых установок проекта NICA для проведения фундаментальных исследований, а также будут использоваться для прикладных разработок.

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