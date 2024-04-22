Прокуратура потребовала от жителей Кимр вернуть незаконно полученные денежные средства

понедельник, 22 апреля 2024 | 13:25 709 Кимрская прокуратура
Кимрской прокуратурой проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства при расходовании средств, выделенных на реализацию социальных контрактов в 2022-2023 годах.

Условиями контрактов, заключенных между ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» города Кимры и гражданами, предусмотрено, что в период действия контрактов последние должны состоять на учете в центре занятости населения в качестве безработных или ищущих работу и осуществлять поиск работы с последующим заключением трудового договора. На основании этого гражданам оказывается материальная помощь.

Установлено, что трое граждан были сняты с регистрационного учета в связи с длительной (более месяца) неявкой в ГКУ без уважительных причин. Несмотря на невыполнение условий контрактов, денежные средства, полученные при их заключении, не возвращены.

В этой связи прокуратурой направлены в суд 3 исковых заявления о взыскании с физических лиц денежных средств в пользу ГКУ на общую сумму около 39 тыс. рублей. Требования удовлетворены, исполнение решений суда контролируется.

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