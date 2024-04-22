В Дубне стартовала третья Всероссийская школа-конференция «Фундаментальная физика и прикладные технологии»

Организаторами мероприятия выступают Университет «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований, а также предприятия инновационно-территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий и Особой экономической зоны "Дубна".

В этом году школа-конференция включает три тематические секции:

«Электроника: от ускорительных комплексов до прикладных задач»;

«Физика: теория и эксперимент»;

«Авиастроение, электроэнергетика, электротехника: инновационные инженерные решения».

С докладами по заявленным в секциях направлениям исследований выступят студенты и аспиранты, молодые специалисты и ведущие научные сотрудники ОИЯИ, а также других научных центров и университетов России.

Школа-конференция «Фундаментальная физика и прикладные технологии» проходит с 22 по 25 апреля в очно-дистанционном формате. В программе мероприятия заявлено более 70 тематических выступлений.