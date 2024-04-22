В Дубне стартовала третья Всероссийская школа-конференция «Фундаментальная физика и прикладные технологии»

понедельник, 22 апреля 2024 | 16:38 778 ОИЯИ
22 апреля на базе Инженерно-физического института Университета «Дубна» состоялось открытие третьей Всероссийской школы-конференции «Фундаментальная физика и прикладные технологии».

Организаторами мероприятия выступают Университет «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований, а также предприятия инновационно-территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий и Особой экономической зоны "Дубна".

В этом году школа-конференция включает три тематические секции:

  • «Электроника: от ускорительных комплексов до прикладных задач»;
  • «Физика: теория и эксперимент»;
  • «Авиастроение, электроэнергетика, электротехника: инновационные инженерные решения».

С докладами по заявленным в секциях направлениям исследований выступят студенты и аспиранты, молодые специалисты и ведущие научные сотрудники ОИЯИ, а также других научных центров и университетов России.

Школа-конференция «Фундаментальная физика и прикладные технологии» проходит с 22 по 25 апреля в очно-дистанционном формате. В программе мероприятия заявлено более 70 тематических выступлений.

22.04.2024 | 15:56    771
Ветеринары Талдома подготовили племенного жеребца для переезда в другой регион
Специалисты Талдомской ветеринарной станции провели клинический осмотр и взяли кровь у племенного жеребца Владимирской породы, выращенного в личном подсобном хозяйстве, перед предстоящим переездом в другой регион.
24.04.2024 | 21:47    533
Медицинские работники Дубненской больницы проходят обучающие тренинги
Для медицинских работников Дубненской больницы продолжают проходить тренинги по профилактике эмоционального выгорания и формированию пациентоориентированного подхода в работе. Занятия проводят психологи «НИКИ детства» и Дубненской больницы.
22.04.2024 | 13:25    710
Прокуратура потребовала от жителей Кимр вернуть незаконно полученные денежные средства
Кимрской прокуратурой проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства при расходовании средств, выделенных на реализацию социальных контрактов в 2022-2023 годах.