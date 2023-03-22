Объединенный институт - Китай: выход на новый уровень сотрудничества

Сторонами, подписавшими документ, выступили Объединенный институт ядерных исследований, Китайская академия наук, Министерство науки и технологий Китайской Народной Республики и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Подписание состоялось в рамках визита в Россию Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

«Подписание Протокола стало закономерным шагом – набранные темпы и качество кооперации ОИЯИ и китайских научных организаций конвертировались в переход на новый уровень сотрудничества. Особо отмечу, что инициатива подписания исходила от ученых: мы провели совещания с 24 китайскими организациями-партнерами ОИЯИ, и единогласным пожеланием всех был выход на следующий уровень научно-исследовательской интеграции ОИЯИ и КНР», — прокомментировал событие директор ОИЯИ Григорий Трубников.

В документе подчеркивается, что «современная наука требует координации исследовательской деятельности, проводимой различными командами ученых, и особого внимания государств сторон и заинтересованных международных организаций к созданию благоприятных условий для поддержки международного сотрудничества». ОИЯИ, объединяя ученых разных стран для изучения фундаментальных свойств материи, в настоящее время является одним из лидеров мировой науки, успешно реализующим принцип международного научного сотрудничества. Протокол обозначает намерения сторон повысить уровень участия Китайской Народной Республики в деятельности ОИЯИ.

«Подписание документа, состоявшееся накануне дня основания Объединенного института, глубоко символично — это большой шаг на пути возвращения Китая в многонациональную научную семью ОИЯИ. Впереди у нас и китайских коллег много интересной совместной работы по всей линейке исследования фундаментальных свойств материи», — отметил директор ОИЯИ.

Для организации и планирования совместных работ по Протоколу и решения текущих задач будет сформирован Совместный координационный комитет, в составе которого будет действовать Экспертная рабочая группа. Комитет будет координировать основные вопросы сотрудничества сторон, определять вклад каждой стороны в общие задачи, согласовывать проекты и перечни мероприятий, соотносить их с Проблемно-тематическим планом ОИЯИ. При необходимости основные вопросы будут выноситься на рассмотрение Подкомиссии по научно-техническому сотрудничеству Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Комитет будет состоять из равного количества представителей от ОИЯИ и Китая, включая двух сопредседателей – по одному от каждой из сторон.

Экспертная рабочая группа также будет составлена наполовину из ученых ОИЯИ и наполовину – из исследователей китайских научных центров. В ее задачи будет входить консультирование по конкретным направлениям и темам научного сотрудничества, а также внесение предложений по совместным проектам для рассмотрения Комитетом.

Заседания Комитета будут проводиться не реже одного раза в год. Заседания Экспертной рабочей группы могут проводиться в любое время при необходимости как в очном, так и онлайн-формате.

«Наш институт всегда связывали особые отношения с Китаем, одним из государств-основателей нашей международной организации. Безусловно, флагманским примером нашего сотрудничества в новейшее время стало участие Китая в проекте класса мегасайенс «Комплекс NICA». Китай для нас не просто страна-партнер, а государство глубокой интеграции с ОИЯИ», — подчеркнул Григорий Трубников.

Сотрудничество ОИЯИ с Китаем имеет давнюю историю. Являясь одной из стран-основательниц ОИЯИ, Китайская Народная Республика оставалась в составе Института до 1965 года. Многолетнее плодотворное сотрудничество между ОИЯИ и исследовательскими организациями Китая продолжается и в настоящее время. В 2020 году было подписано соглашение об участии Китая в мегасайенс-проекте NICA. Еще одним немаловажным итогом взаимодействия ОИЯИ с КНР стал запуск первого сверхпроводящего циклотрона в Институте физики плазмы в Хэфее, который был создан совместными усилиями Китая и Дубны.