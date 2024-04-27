Студенты Университета «Дубна» и Технологического университета Королева стали участниками экологического квиза

Игра проходила в Дубне 22 апреля в День Земли. Студентов двух университетов объединил интерес к изучению экологии, которая помогает понять, как в мире все взаимосвязано.
В программе квиза было четыре раунда. Вначале экологическая разминка, затем последовали вопросы про экологические проблемы, задания, связанные с отходами потребления и производства.
Сплоченная и дружная работа привела к победе команду Технологического университета. Дубненские студенты намерены взять реванш во время следующих встреч с ребятами из Королева.