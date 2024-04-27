Студенты Университета «Дубна» и Технологического университета Королева стали участниками экологического квиза

пятница, 26 апреля 2024 | 12:14 698 Университет "Дубна"
Игра проходила в Дубне 22 апреля в День Земли. Студентов двух университетов объединил интерес к изучению экологии, которая помогает понять, как в мире все взаимосвязано.

В программе квиза было четыре раунда. Вначале экологическая разминка, затем последовали вопросы про экологические проблемы, задания, связанные с отходами потребления и производства.

Сплоченная и дружная работа привела к победе команду Технологического университета. Дубненские студенты намерены взять реванш во время следующих встреч с ребятами из Королева.

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