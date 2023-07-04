Российская академия наук наградила медалью молодого ученого Объединенного института

вторник, 04 июля 2023 | 11:08     223
По итогам конкурса 2022 года на соискание медалей Российской академии наук для молодых ученых и студентов за выдающиеся научные достижения медали с премией удостоена научная сотрудница Сектора ускорительных нейтрино Научно-экспериментального отдела физики элементарных частиц Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Людмила Колупаева.

Людмила Колупаева одержала победу в номинации «Ядерная физика» с циклом работ «Измерение параметров осцилляций в ускорительных нейтринных экспериментах с длинной базой».

В представленном на конкурс цикле работ, начиная с 2015 года, изучается явление осцилляций нейтрино, с помощью которого могут быть измерены фундаментальные параметры этой частицы. Эта информация важна для понимания природы таких явлений, как взрывы сверхновых, существование реликтовых нейтрино, эволюция и барионная асимметрия Вселенной. Физика нейтрино также считается перспективной областью для поиска новых явлений и выхода за рамки нашего сегодняшнего понимания фундаментальной теории.

Медали Российской академии наук для молодых ученых и студентов присуждаются ежегодно по 21 направлению научного знания. Конкурс проводится для поощрения талантливой научной молодежи и содействия профессиональному росту исследователей.

Напомним, что по итогам конкурса 2020 года медалей с премиями были удостоены сотрудники Лаборатории физики высоких энергий Илья Горбунов, Андрей Галаванов, Елена Кулиш и Юлия Иванова. По итогам конкурса 2021 года победителем стал сотрудник Лаборатории теоретической физики Андрей Пикельнер.

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