Сотрудники полиции Дубны задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

четверг, 25 апреля 2024 | 19:50 701
В Дубне в ходе проведения мероприятий в рамках ОПСО «Анаконда» и ОПО «Розыск» на посту-заслон 120 км Дмитровского шоссе был остановлен автомобиль, на заднем сидении которого был выявлен 36-летний гражданин, который находится в розыске Дубненским судом.

Уроженец поселка Ундольский Собинского района Владимирской области, проживающий в городе Солнечногорск Московской области, находился в розыске за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы.

Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в Дежурную часть ОМВД Дубны. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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