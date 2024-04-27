Сотрудники полиции Дубны задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

В Дубне в ходе проведения мероприятий в рамках ОПСО «Анаконда» и ОПО «Розыск» на посту-заслон 120 км Дмитровского шоссе был остановлен автомобиль, на заднем сидении которого был выявлен 36-летний гражданин, который находится в розыске Дубненским судом.