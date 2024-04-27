Сотрудники полиции Дубны задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

четверг, 25 апреля 2024 | 19:50 701
В Дубне в ходе проведения мероприятий в рамках ОПСО «Анаконда» и ОПО «Розыск» на посту-заслон 120 км Дмитровского шоссе был остановлен автомобиль, на заднем сидении которого был выявлен 36-летний гражданин, который находится в розыске Дубненским судом.
Уроженец поселка Ундольский Собинского района Владимирской области, проживающий в городе Солнечногорск Московской области, находился в розыске за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы.
Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в Дежурную часть ОМВД Дубны. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.