В Дубне почтили память ликвидаторов аварии в Чернобыле в 1986 году

пятница, 26 апреля 2024 | 20:29 692 Администрация Дубны
26 апреля участники дубненской общественной организации «Чернобыль» вспоминали трагические события 1986-го года на митинге у памятника «Ликвидаторам радиационных аварий».

Участниками памятной акции стали члены Совета ветеранов города, члены семей ликвидаторов и сами ликвидаторы. Память героев почтили минутой молчания, а учащиеся Дмитровского техникума пронесли портреты покойных ликвидаторов. В завершении мероприятия к монументу вложили цветы.

В ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС участвовали около трехсот жителей наукограда Дубна.

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