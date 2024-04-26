В Дубне почтили память ликвидаторов аварии в Чернобыле в 1986 году

26 апреля участники дубненской общественной организации «Чернобыль» вспоминали трагические события 1986-го года на митинге у памятника «Ликвидаторам радиационных аварий».
Участниками памятной акции стали члены Совета ветеранов города, члены семей ликвидаторов и сами ликвидаторы. Память героев почтили минутой молчания, а учащиеся Дмитровского техникума пронесли портреты покойных ликвидаторов. В завершении мероприятия к монументу вложили цветы.
В ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС участвовали около трехсот жителей наукограда Дубна.