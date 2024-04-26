В Дубне почтили память ликвидаторов аварии в Чернобыле в 1986 году

В прошедшее воскресенье, 21 апреля, в Университете "Дубна" прошла 10-я региональная олимпиада по естественным наукам для учащихся 8-11 классов.

В прошедшее воскресенье, 21 апреля, в Университете "Дубна" прошла 10-я региональная олимпиада по естественным наукам для учащихся 8-11 классов.

24.04.2024 | 23:17

719