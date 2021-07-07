РАН присудила медали молодым ученым Объединенного института ядерных исследований

В области ядерной физики медаль РАН присуждена старшему научному сотруднику ЛФВЭ, кандидату физико-математических наук Илье Горбунову за работу «Проверка Стандартной модели и поиск Новой физики с помощью исследования поляризационных эффектов в эксперименте CMS на LHC». В рамках коллаборации CMS на Большом адронном коллайдере он осуществил прецизионную проверку электрослабой теории, измерив значение асимметрии «вперед-назад» при энергии сталкивающихся пучков 7 и 8 ТэВ в ранее не исследованном диапазоне инвариантных масс лептонных пар и показал, что измеренные величины находятся в согласии с предсказаниями Стандартной Модели. Асимметрия «вперед-назад» крайне чувствительна к сигналам «Новой физики», поэтому Илья продолжает исследования уже при энергии столкновений в 13 ТэВ.

В области разработки и создания приборов, методик, технологий и новой научно-технической продукции научного и прикладного значения награды были удостоены младший научный сотрудник Андрей Галаванов, научный сотрудник Елена Кулиш и младший научный сотрудник Юлия Топко (Иванова) – за работу «Разработка и создание трековой системы установки BM@N на базе GEM-детекторов».

«Создание такой крупной системы – это большой проект, в котором участвует множество людей. Мы вместе со старшими коллегами – Анной Максимчук, Александром Маканькиным, Сергеем Хабаровым и другими — проделали большую работу, и сейчас центральная трековая система почти полностью завершена. Нам очень приятно, что наше общее дело было отмечено такой высокой наградой», — сказал Андрей Галаванов.