Британия ввела санкции против российской компании "Кронштадт"

суббота, 26 марта 2022 | 13:23    
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Об этом сообщает британское министерство обороны. Компания "Кронштадт", производство которой находится в Дубне, является ведущим производителем ударных дронов "Орион" и "Сириус".

"Эти санкции нанесут ущерб российскому оборонному комплексу и ограничат их возможность заменить утраченные беспилотники", - считают в британском министерстве обороны.

Напоминаем, что созданный в Дубне к концу декабря 2021 года Центр производства беспилотников представляет собой единую промышленную площадку площадью более 50 га, где расположены основные производственные цеха "Кронштадта" и входящего в него "Дубненского машиностроительного завода имени Н. П. Федорова" (ДМЗ). "Кронштадт" также провел реконструкцию 14 корпусов ДМЗ. Этот завод будет, в частности, производить пункты управления БПЛА.

Тэги: 
Кронштадт
Источник:
BBC
Автор:
Редакция Новостей
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