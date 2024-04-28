В Дубне отгремел финал конкурса «Мистер и Мисс Университет «Дубна»

четверг, 25 апреля 2024 | 21:36 716 Университет "Дубна"
25 апреля в финале конкурса «Мистер и Мисс Университет «Дубна» определены призеры и победители в нескольких категориях.
  • Мисс и мистером зрительских симпатий стали Мария Гобова и Евгений Бодров
  • Вице-мисс и вице-мистером были названы Алина Парасочка и Николай Гарбалы
  • Титулы мисс и мистера забрали Елизавета Ткаченко и Евгений Бодров

А еще каждый участник получил свою уникальную номинацию:

  • Мисс «Вдохновение» – Мария Гобова
  • Мисс «Элегантность» – Елизавета Ткаченко
  • Мисс «Очарование» – Алина Парасочка
  • Мисс «Уникальность» – Анастасия Евдокимова
  • Мисс «Искренность» – Олеся Сунцова
  • Мистер «Галантность» – Михаил Шумеев
  • Мистер «Находчивость» – Николай Гарбалы
  • Мистер «Оригинальность» – Владислав Коломийцев
  • Мистер «Харизма» – Евгений Бодров
  • Приз «Воля к победе» – Никита Махнев
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