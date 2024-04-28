В Дубне отгремел финал конкурса «Мистер и Мисс Университет «Дубна»

25 апреля в финале конкурса «Мистер и Мисс Университет «Дубна» определены призеры и победители в нескольких категориях.
- Мисс и мистером зрительских симпатий стали Мария Гобова и Евгений Бодров
- Вице-мисс и вице-мистером были названы Алина Парасочка и Николай Гарбалы
- Титулы мисс и мистера забрали Елизавета Ткаченко и Евгений Бодров
А еще каждый участник получил свою уникальную номинацию:
- Мисс «Вдохновение» – Мария Гобова
- Мисс «Элегантность» – Елизавета Ткаченко
- Мисс «Очарование» – Алина Парасочка
- Мисс «Уникальность» – Анастасия Евдокимова
- Мисс «Искренность» – Олеся Сунцова
- Мистер «Галантность» – Михаил Шумеев
- Мистер «Находчивость» – Николай Гарбалы
- Мистер «Оригинальность» – Владислав Коломийцев
- Мистер «Харизма» – Евгений Бодров
- Приз «Воля к победе» – Никита Махнев