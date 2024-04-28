В Дубне отгремел финал конкурса «Мистер и Мисс Университет «Дубна»

Поздравляем студента Кафедры нанотехнологий и новых материалов Университета "Дубна" Илью Лебедева со 2-м местом на секции «Электрохимические процессы и технологии» Школы-конференции молодых ученых «Дни науки в ИГХТУ», проводимой в Ивановском...

Поздравляем студента Кафедры нанотехнологий и новых материалов Университета "Дубна" Илью Лебедева со 2-м местом на секции «Электрохимические процессы и технологии» Школы-конференции молодых ученых «Дни науки в ИГХТУ», проводимой в Ивановском...

Возгорание произошло днем, 27 апреля, в Дубне в многоэтажном доме № 15 по улице Тверская.

Возгорание произошло днем, 27 апреля, в Дубне в многоэтажном доме № 15 по улице Тверская.

28.04.2024 | 18:47

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