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В Дубне завершено строительство первого в России завода по выпуску крупноразмерных дронов

среда, 22 декабря 2021 | 21:37    
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Это будут беспилотные летательные аппараты самолетного и вертолетного типов.

Созданный в Дубне Центр производства беспилотников представляет собой единую промышленную площадку площадью более 50 га, где расположены основные производственные цеха "Кронштадта" и входящего в него "Дубненского машиностроительного завода имени Н. П. Федорова" (ДМЗ). "Кронштадт" также провел реконструкцию 14 корпусов ДМЗ. Этот завод будет, в частности, производить пункты управления БПЛА. Завод в целом станет первым авиационным предприятием, построенным в постсоветское время, — его возвели за девять месяцев.

Завершены строительно-монтажные работы в производственном корпусе первого в России специализированного серийного завода крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. Строительство шло с апреля по декабрь 2021 года - это первый авиационный завод, построенный в постсоветской России, - сказали в компании.

Завод будет, в частности, выпускать ударные беспилотники "Орион", "Сириус" и два типа ударных вертолетных беспилотников. На предприятии, построенном за собственные средства компании "Кронштадт", три цеха: участок изготовления деталей и оснастки из композитных материалов и малярное отделение; цех агрегатной сборки; цех окончательной сборки.

По информации компании, в производственном корпусе завода завершены строительно-монтажные работы, закуплено оборудование и ведутся пуско-наладочные работы. На предприятии будет три цеха: участок изготовления деталей и оснастки из композитных материалов и малярное отделение; цех агрегатной сборки; цех окончательной сборки.

Сборка первых беспилотников начнется уже в декабре. Центр дополнительно создаст более 1500 рабочих мест в регионе.

Но АО "Кронштадт" заранее уже запустило новую автоматизированную линию по производству оперения для дронов.

Тэги: 
авиация
строительство
Кронштадт
Источник:
По материалам СМИ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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