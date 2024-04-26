Объявлен первый конкурс красоты среди сгенерированных искусственным интеллектом моделей

воскресенье, 21 апреля 2024 | 22:01 650 Interesting Engineering
Конкурс носит название Miss AI (Мисс ИИ) и проводится World AI Creator Awards (WAICA) в сотрудничестве с платформой Fanvue.

К участию в конкурсе допускаются авторы, которые используют ИИ для создания персонажей-моделей и активны в социальных сетях. Участникам необходимо быть старше 18 лет.

Оценка конкурсантов будет происходить по критериям взаимодействия с аудиторией, использования ИИ в создании цифрового искусства, а также по их креативности и уникальности.

Победительница конкурса получит денежный приз в размере $5000, повышенную видимость на платформе Fanvue, а также доступ к программе наставничества и PR-поддержке на сумму более $8000. Призы также предусмотрены для участников, занявших второе и третье места, включая денежные вознаграждения и различные образовательные и рекламные пакеты.

Жюри конкурса состоит из двух виртуальных персонажей и двух реальных экспертов, что делает процесс оценки особенно интересным. Прием заявок начался 18 апреля, а победители будут объявлены 10 мая.

Основная цель конкурса — выделить технические навыки и инновации в создании цифровых персонажей.

WAICA — это глобальная инициатива, призванная отмечать достижения в области ИИ. Fanvue — это платформа для создания контента с помощью ИИ, которая также предлагает инструменты для коммуникации и аналитики.

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