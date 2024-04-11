Google представил интегрированное в Workspace приложение для создания видео с помощью искусственного интеллекта

Пользователям больше не нужно приобретать отдельное приложение и тратить время на его изучение, поскольку Vids интегрируется с уже знакомыми инструментами Google, такими как документы, таблицы и презентации.

Все делается в браузере, поэтому нет необходимости пересылать файлы по электронной почте. Работу можно выполнять в команде, используя те же средства управления доступом и безопасностью, которые предоставляются для всего Workspace. Все это делается с помощью Google Gemini. После завершения работы нужно попросить ИИ поделиться проектом с коллегами, и Gemini обо всем позаботится. Таким образом, клиенты могут в одном месте создавать все: от презентаций продуктов до обучающих материалов, видеороликов и многого другого.

Появление Google Vids ставит Google в один ряд с Adobe и другими разработчиками видеоредакторов. Но Vids не позиционируется как замена профессиональным инструментам вроде Adobe Premiere и Final Cut Pro. Приложение скорее подойдет для тех, кто хочет быстро и легко смонтировать видеоролик без необходимости осваивать сложные программы.

Ожидается, что Google Vids будет выпущен для Workspace Labs в июне только для платных клиентов.