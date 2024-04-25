Какие изменения за год произошли в Дубненской больнице

С самого начала в своей работе он определил главный вектор развития медучреждения – повышение доступности, улучшение качества диагностики и лечения на всех этапах оказания медицинской помощи. Под его руководством была сформирована новая команда специалистов, которая на протяжении всего года и сегодня продолжает успешно двигаться в заданном направлении.

За это время перемены произошли практически во всех подразделениях больницы. С первых дней работы нового руководителя были обозначены первостепенные задачи. Одна из них – поиск помещения и размещение детской поликлиники №1. Решить ее удалось в кратчайшие сроки, временно переведя подразделение в здание взрослой поликлиники №1. Благодаря поддержки Главы Дубны Максима Тихомирова проект строительства новой детской поликлиники утвержден Правительством региона.

Важным элементом для экономического развития больницы стало погашение имеющейся большой кредиторской задолженности у больницы, сделать это удалось за девять месяцев. А также проведены мероприятия по повышению заработной платы, в первую очередь участковым врачам.

Игорь Давронов усилил реализацию задач федеральной программы «Модернизация первичного звена» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В нее входит привлечение медицинских кадров, улучшение материально-технической базы, проведение ремонтов и оснащение больницы современным медицинским оборудованием. Перед главным врачом стояла одна из приоритетных задач - обеспечить учреждения врачами, медицинскими сестрами и другими специалистами, особенно остро стоял вопрос укомплектованности кадров взрослых и детских поликлиник.

За прошлый год в учреждение удалось привлечь 65 врачей разных специальностей и более 80 специалистов среднего звена. Укомплектованность педиатрами составила более 100%, участковыми терапевтами левобережной поликлиники 100%, поликлиники №1 90%. Сначала этого года в больницу уже приняты 11 новых врачей.

В привлечении специалистов активно помогают региональные и федеральные программы: «Губернаторская доплата», «Компенсация аренды жилья», проект «Приведи друга», «Социальная ипотека» и другие. Со стороны муниципалитета оказывается поддержка медиков в виде предоставления служебного жилья, а также помощь в трудоустройстве членов семей медиков и первоочередное предоставление мест в детских садах и школах.

В прошлом году после капитального ремонта был открыт родильный дом. За это время в нем родилось более 1,5 тысячи детей. Эффективнее стала работа отделений стационара, приемного отделения, где потоки плановых и экстренных пациентов разделились, а терапевтическое отделение переехало в новые комфортные условия центрального корпуса. Сейчас заканчиваются последние приготовления для перевода отделения переливания крови и перед открытием отделения гемодиализа в новых комфортных условиях центрального корпуса.

После завершения лицензирования на базе приемного отделения будет открыт круглосуточный травмпункт. Усилено внимание и реализован комплекс мер по онконастороженности среди населения. В связи с этим проводится совершенствование работы онкологической службы больницы.

Большая работа проводится для развития работы отделений стационара, внедрению новых современных технологий для оказания высокотехнологичной медицинской помощи по нескольким профилям. Одно из них - «травматология» эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов. Дубненская больница является лидером в регионе по проведению широкого спектра хирургических операций малоинвазивным способом как в экстренном порядке, так и планово. Техникой малоинвазивных операций владеют более 85% оперирующих врачей больницы, отделения оснащены высококлассным оборудованием. Все это в совокупности с профессионализмом специалистов позволяет ежегодно увеличивать процент малоинвазивных операций и оказывать помощь на высоком уровне.