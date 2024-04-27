Полицейские в Талдоме задержали мошенника-дубненца

четверг, 25 апреля 2024 | 20:09 692 ГУ МВД России по Московской области
В Дежурную часть ОМВД Талдома поступило заявление от 21-летнего местного жителя о мошенничестве. Сумма причиненного ущерба составила более 60 тысяч рублей.

Полицейскими установлено, что потерпевшему в мессенджере поступило сообщение от неизвестного, который представился давним знакомым и попросил оказать финансовую помощь в организации похорон родственника. Злоумышленник дал обещание вернуть полученные денежные средства с процентами, однако обещание свое не выполнил.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан неоднократно судимый безработный 21-летний житель Дубны. В его отношении возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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