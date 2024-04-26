Заниматься масштабным майнингом криптовалют в России смогут только юрлица

Основная цель законопроекта — предотвратить использование криптовалют в преступной деятельности, такой как легализация незаконных доходов или финансирование терроризма. Майнеры будут обязаны сообщать властям о всех полученных криптовалютах и связанных с ними идентификаторах. Данные должны передаваться в Росфинмониторинг, который ведет контроль за соответствующими операциями.

Новый закон не ограничивает продажу добытых криптовалют и допускает использование как внутренних, так и иностранных платформ. Тем не менее, закон предусматривает право правительства наложить запреты на майнинг в определенных регионах, исходя из экономических и технологических рисков для них: не все населенные пункты могут позволить себе дополнительную нагрузку на энергосети. Об этом попросило Министерство энергетики. Кстати, и подключение к сетям в энергодефицитных регионах может обойтись майнерам в 5-10 раз дороже.

Депутаты надеются, что законопроект облегчит борьбу с международными санкциями, помогая России и её союзникам обеспечивать экономическую и технологическую независимость.