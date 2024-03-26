Профессионалы туриндустрии из Дубны совершили автовояж в Крым: впечатления и рекомендации

Для того чтобы отдых или путешествие удалось на все 100% и Вы получили именно то, что хотели, маршрут и все нюансы путешествия необходимо планировать заранее. В Крыму можно найти размещение по любому запросу и на любой вкус.
Мы спланировали все пункты нашего путешествия, забронировали и отправились в тур на автомобиле. К слову сказать, очень понравилась программа и четкость соответсвия заявленного тому, что было в реальности. Наш вкус нас не подвёл - мы выбрали самое лучшее и самое вкусное. Даже погоду в марте наш штатный инженер-синоптик подготовил великолепную!
Если Вы едете из Москвы или Центрального региона - лучше остановиться перед Крымским мостом (в Ростове на Дону или Краснодаре): передохнуть и заправить автомобиль. Вы же "не летите" "из пункта А в пункт В" - Вы получаете удовольствие от путешествия.
В несезон - пробки на Крымский мост практически нет, нам повезло. Следует отметить доскональность проверки транспортных средств силовыми структурами: вещей и каждого пассажира. Личный состав корректен и вежлив. Места для ожидания оборудованы всем необходимым.
Коктебель
Первым пунктом нашего пребывания выбрали Коктебель. В переводе с тюркского, название звучит как "страна голубых вершин", и действительно, с суши Коктебель обрамлён степными горами, защищающими его от туманов и ветров.
Курорт популярен не только у любителей пляжного и активного отдыха, но и у художников, поэтов, музыкантов, в том числе из Дубны. Коктебель называют культурной столицей Крыма, также здесь ежегодно проводится масштабный джазовый фестиваль.
Для отдыха рассмотрите Art hotel Koktebel. Удобные апартаменты со всем необходимым находятся на территории легендарного "Дома Творчества Писателей" в уникальной парковой зоне, в 100 м от набережной. Размещение на любой вкус: от студии (максимум 4 человека) до 2-уровневых апартаментов с выходом на террасу (максимум 5 человек) - идеально для камерных вечеринок. Есть парковка. Разрешено размещение с домашними питомцами.
Коктебель - это удобное месторасположение, откуда можно посмотреть достопримечательности вокруг: Феодосия, Судак, Новый Свет. Посетить театр и окунуться в "Звездопад воспоминаний".
Ялта
Встречают Вас в Villa Elena свежевыжатым фрешем и десертом ручной работы. Игристое - как комплимент при заезде. Меню подушек, подготовка спальни ко сну, римская парная и соляная комната, ароматическая ванна показывают высокий уровень сервиса. И желание предоставить гостям комфортный отдых. А утром в сопровождении класической музыки Вас ждет завтрак (меню завтраков - на выбор), а из напитков - игристое, фреш, чай, кофе...
Рядом с Ялтой расположены практически все основные дворцы Крыма: Воронцовский, Масандровский, Юсуповский, Ливадийский, а также уникальный "Никитский ботанический сад" и "Ласточкино гнездо".
Кореиз
Один из величайших композиторов Российской Империи - Сергей Рахманинов - начал сочинять музыку в Крыму и именно в Мисхоре. Атмосфера Мисхорского парка и концепция бутик-отель Дача Рахманинов определяет его как место, созданное для уединения, творчества и раскрытия внутреннего гения. В отеле - 10 роскошных номеров с эксклюзивным дизайном и 8 номеров в здании 1972 года, интерьеры которого оформлены с элементами модернизма и конструктивизма.
Каждая деталь интерьера даст Вам почувствовать величайшее наследие "Серебряного века" и утончённую атмосферу XIX столетия, вдохновляя на новые свершения. Встречает всех гстей хранительница дачи - Нэлли Аркадьевна. Удивительная, внимательная, чувтсвующая каждого гостеприимная хозяйка. Неудивительно, что в холле стоит рояль, на котором гости часто музицируют по вечерам.
Наполненные гармонией, отправились дальше. Коллеги показали еще несколько объектов, которые так же достойны внимания:
Отель РОДНЯ - "Отель с душой дома"
В стоимость проживания входит питание, напитки и снек бары. В отеле всё продумано до мелочей: парковка для автомобилей, тренажёрный зал, сауна, крытый и открытый бассейны, детская комната и площадка, игровая комната для подростков. Гости могут воспользоваться пляжем и оздоровительными услугами санатория "Ай-Петри". Отель новый, все зоны комфортны, в номерах есть всё необходимое (включая сушилку для вещей).
- Санаторий Дюльбер
- Санаторий Ай-Петри
- Санаторий Мисхор