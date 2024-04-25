В Дубне прошёл традиционный легкоатлетический пробег памяти Леонида Якутина

понедельник, 22 апреля 2024 | 12:48 819 Администрация Дубны
21 апреля на набережной Волги в Дубне прошёл традиционный легкоатлетический пробег памяти поэта, врача, спортсмена, общественного деятеля Леонида Якутина на приз «Открытие летнего сезона».

Больше 250 человек вышли на старт. Среди участников были и воспитанники спортивных секций, и сотрудники дубненских предприятий, и представители клуба «Моржи Дубна», бегового клуба «Арбуз», сообщества гиревиков, и депутаты Совета депутатов, и многие другие.

Погода удивляла: то дождь, то солнце. Но никто не испугался и не свернул с пути.

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