Из Дубны в Бангладеш поставят оборудование для АЭС

четверг, 25 апреля 2024 | 09:06 728 ТЕНЗОР
Приборный завод «ТЕНЗОР» в Дубне изготовит системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) для строящейся атомной электростанции в Народной Республике Бангладеш.

В закупочной процедуре, организованной АО «Атомстройэкпорт» с целью выбора поставщика оборудования для АЭС «Руппур», ПАО «ТЕНЗОР» признано победителем. Подписан договор на сумму 421 млн рублей со сроком исполнения – февраль 2025 года. Объем поставляемой продукции является заключительным: после установки СКУ ПЗ первый и второй энергоблоки АЭС перейдут на этап ввода в эксплуатацию и комплексных демонстрационных испытаний.

"Договор с АО «Атомстройэкпорт», значимый для нас как по объему выручки, так и по степени ответственности, стал первым явным достижением обновленной команды коммерческой службы ПАО «ТЕНЗОР». Это результат длительной подготовительной работы при эффективном взаимодействии всех подразделений нашего предприятия. Учитывая значительные объемы и сжатые сроки для поставки оборудования, коллектив приборного завода приступил к выполнению заказа одновременно с подписанием договора. У нас накоплен большой практический опыт, налажены цепочки по закупке материалов, в кадровый состав влились новые сотрудники – всё это позволяет с уверенностью говорить о том, что мы выполним взятые обязательства качественно и без задержек", – подчеркнул заместитель коммерческого директора ПАО «ТЕНЗОР» Дмитрий Золин.

В настоящее время Госкорпорация «Росатом» и правительство Бангладеш обсуждают планы по строительству третьего и четвертого энергоблоков АЭС «Руппур». Для приборного завода открываются новые возможности, чтобы укрепить свои позиции как надежного и проверенного временем поставщика высокотехнологичной продукции для атомной промышленности.

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