В Google разработали ИИ-генератор видеороликов нового поколения

пятница, 26 января 2024 | 20:33 214 arXive
Исследователи искусственного интеллекта (ИИ) из подразделения Google Research американской корпорации Google создали генератор видеоконента по текстовым запросам под названием Lumiere.

Команда разместила отчет о проделанной работе на платформе научных публикаций arXive.

Новая нейросеть сможет генерировать готовые ролики в высоком разрешении в соответствии с короткими запросами вида «два енота читают книгу». Google описывает технологию, лежащую в основе нового инструмента, как «революционную архитектуру пространства-времени U-Net». Она была разработана для создания видео за один сеанс работы ИИ-модели.

Инструмент может как создавать видеоролики с нуля, так и редактировать уже готовые клипы в соответствии с запросами. Также Lumiere способен анимировать статичное изображение.

В Google пока не уточнили, планируют ли они сделать Lumiere общедоступным сервисом, и если да, то как скоро. Это может быть связано с юридическими последствиями, которые возникнут из-за генерации в Lumiere видеороликов с нарушением законов об авторском праве.

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