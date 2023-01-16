Дубненская панк-рок группа "Порнофильмы" примет участие в концерте памяти Алексея Навального в Берлине

Музыканты группы "Порнофильмы" эмигрировали из России в Израиль сразу после начала СВО. 8 сентября 2023 года Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов лидера группы Владимира Котлярова.

24 августа в Риге начинается концертный тур группы, который продолжится до 12 декабря в США и Канаде. Мартовский тур по Европе сорвался по техническим причинам. В конце ноября 2023 года группу покинул Слава Селезнёв и этот факт не комментируется участниками. Вместо него теперь гитарист Игорь Рыбин, игравший ранее в группе "Тараканы".