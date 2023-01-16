Дубненская панк-рок группа "Порнофильмы" примет участие в концерте памяти Алексея Навального в Берлине

пятница, 26 апреля 2024 | 16:25 738 Порнофильмы
В Берлине 4 июня пройдет концерт памяти Алексея Навального.

Концерт «Привет, это Навальный», приуроченный ко дню рождения покойного политика, пройдет в Uber Eats Music Hall. На мероприятии выступят Noize MC, «Каста», «Аигел» и группа из Дубны «Порнофильмы».

Культовая дубненская группа "Порнофильмы" приняла участие в музыкальном проекте «После России»

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13 января состоялась премьера музыкального альбома, приуроченного к столетию российской эмиграции. Этот проект получил название «После России» — так же как и поэтический сборник Марины Цветаевой, изданный в 1928 году в Париже.

Музыканты группы "Порнофильмы" эмигрировали из России в Израиль сразу после начала СВО. 8 сентября 2023 года Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов лидера группы Владимира Котлярова.

24 августа в Риге начинается концертный тур группы, который продолжится до 12 декабря в США и Канаде. Мартовский тур по Европе сорвался по техническим причинам. В конце ноября 2023 года группу покинул Слава Селезнёв и этот факт не комментируется участниками. Вместо него теперь гитарист Игорь Рыбин, игравший ранее в группе "Тараканы".

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