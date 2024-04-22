Голосуем за дубненских участников рейтинга «ТОП-100 ИТ-лидеров России»

Стратегическое и технологическое превосходство - основа бизнеса Getmobit. Более 6 лет компания, состоящая из талантливых инженеров, программистов, дизайнеров, других специалистов сферы ИТ, создает уникальные программно-аппаратные комплексы и решения в области цифровизации рабочих мест и управления конечными устройствами. Ежегодно представители компании принимают участие в самом престижном среди профессионального ИТ-сообщества рейтинге Global CIO «ТОП-100 ИТ-лидеров России».

Цель данного проекта – познакомить отрасль с руководителями, возглавляющими процесс цифровизации в России, обладающими значительным опытом создания инновационных продуктов и управления проектами в области цифровой трансформации. Рейтинг Топ-100 состоит из тех, кто, по мнению профессионального ИТ-сообщества, вносит наибольший вклад в развитие отрасли. В этом году в конкурсе участвуют сразу два члена команды Getmobit: основатель, визионер и генеральный директор Getmobit Мария Рукавишникова и технический директор направления аппаратных платформ Алексей Дударев.

Опыт в ИТ Марии Рукавишниковой составляет уже более 20 лет. С 2003 года она лидировала в направлении маркетинга и продаж высокотехнологичных продуктов в международных и российских ИКТ-компаниях «Автограф», «Аквариус», «Систематика», IBM. Два года, начиная с 2010-го, реализовывала проекты по модернизации информационных систем Пенсионного фонда, являясь советником-консультантом заместителя Председателя правления ПФР, заместителем руководителя Департамента разработки программного обеспечения и секретарем Комитета по инновациям. В 2016 году Мария Рукавишникова основала и возглавила технологическую компанию Getmobit, специализирующуюся на разработке платформенных решений для управления цифровыми рабочими пространствами. К настоящему моменту технологиями Getmobit оцифрованы свыше 2700 рабочих мест.

Серьезный карьерный путь от инженера-схемотехника до технического директора Getmobit прошел и Алексей Дударев. С 2000 по 2023 год он участвовал в разработке более 20 серийных продуктов в сфере вычислительной техники и электроники, является соавтором ряда патентов на изобретения и полезные модели в области электронных устройств и шестой год активно участвует в проектах локализации производства вычислительной техники в России. Алексей Дударев стоял у истоков компании Getmobit, внес свою лепту в проработку идеи и проверки первой продуктовой гипотезы. Алексей отвечал не только за создание прототипа, но и дальнейшую организацию, автоматизацию производственных процессов компании и процессов управления качеством. В 2020 году он вошел в команду топ-менеджеров Getmobit. Реализовал стратегический проект по локализации производства серийного продукта GM-Box G1 в России, включенного в реестр Минпромторга.

Мария Рукавишникова и Алексей Дударев на конкурсе представляют два ключевых направления - стратегическое развитие и технологическое лидерство. Команда Getmobit болеет за своих коллег и будет рада поддержке своих партнеров.

Голосование продлится до 13 мая 2024 года. Поддержать участников могут все зарегистрированные пользователи на портале: Global CIO.