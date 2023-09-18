Пектиновые напитки из Дубны будут поставлять в ОАЭ и Саудовскую Аравию

четверг, 21 сентября 2023 | 19:16 562 Минсельхоз Подмосковья
Резидент ОЭЗ "Дубна" компания «Мезон» ждет поставки новых производственных линий и завершает ремонт нового помещения для расширения производства пектиновых напитков

Технология производства напитков полностью импортозамещающая, разработана российскими учеными. В основе лежит жидкий пектин, который получают из фруктов, ягод и овощей непосредственно на производстве. Подобный продукт сейчас единственный в России.

На сегодняшний день предприятие выпускает около 100 тысяч бутылок напитка ежегодно, за счет расширения производства объемы планируют увеличить в 10 раз. После расширения, продукт начнут поставлять в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива. Партнер компании планирует инвестировать в проект более 400 миллионов рублей.

Планируется, что новое производство начнет работу в начале 2024 года, наращивать объемы будут постепенно.

Технология производства напитков основана на получении пектина и других полезных веществ из растительного сырья, полностью исключая любые добавки. Напитки не содержат сахара, глютена и ГМО. В линейке есть напитки с яблоком, бананом, тыквой, облепихой, малиной, цитрусовыми, шпинатом, добавлением пряностей.

После выхода продукта на экспорт, в компании планируют дорабатывать линейку продуктов, в том числе начать изготавливать функциональные напитки для людей с сердечными заболеваниями.

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ОЭЗ Дубна  продукты  здоровье  производство
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