На территории ОЭЗ «Дубна» прошел субботник, который весной традиционно организует ее управляющая компания

пятница, 26 апреля 2024 | 19:45 665 ОЭЗ "Дубна"
26 апреля в субботнике на территории ОЭЗ "Дубна" приняли участие около 400 желающих украсить обе площадки ОЭЗ новыми деревьями, очистить их от мусора и с пользой провести время в дружеской атмосфере.

Праздник труда открыл смотр автопарка управляющей компании ОЭЗ и пожарных машин, обеспечивающих порядок и безопасность на территории города и особой экономической зоны. Также, кроме коммунального, на смотре был представлен транспорт для перевозки персонала, бригад рабочих и оперативных служб, доставки грузов.

Также, в рамках субботника, выступала танцевальная группа воспитанников детского сада «Созвездие», состоялось торжественное открытие аллеи «Героев Пожарных», посвященной 375-летию Пожарной охраны России, и запущены две экологических акции: по сбору пластиковых крышек, которые будут направлены на переработку, под названием «Добрые крышечки» и акцию экологического мониторинга, в ходе которой студенты Rафедры экологии и наук о Земле Eниверситета «Дубна» высадили деревья и будут мониторить экологическую обстановку на территории ОЭЗ.

Всего в этот день кипела работа по уборке территории на 12-ти участках, было посажено 20 сосен, 20 лип и 25 деревьев туи. А завершился праздник труда на берегу Волги, где для участников была организована «полевая кухня» и развлекательно-спортивная программа. За активное участие в субботнике сотрудники компаний-резидентов и подшефных организаций получили награды.

26.04.2024 | 19:45    665
На территории ОЭЗ «Дубна» прошел субботник, который весной традиционно организует ее управляющая компания
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