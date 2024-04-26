На территории ОЭЗ «Дубна» прошел субботник, который весной традиционно организует ее управляющая компания

Также, в рамках субботника, выступала танцевальная группа воспитанников детского сада «Созвездие», состоялось торжественное открытие аллеи «Героев Пожарных», посвященной 375-летию Пожарной охраны России, и запущены две экологических акции: по сбору пластиковых крышек, которые будут направлены на переработку, под названием «Добрые крышечки» и акцию экологического мониторинга, в ходе которой студенты Rафедры экологии и наук о Земле Eниверситета «Дубна» высадили деревья и будут мониторить экологическую обстановку на территории ОЭЗ.