Волейболисты Дубны вернулись с первенства Московской области с "бронзой"

пятница, 26 апреля 2024 | 12:47 673
Завершилось первенство Московской области по волейболу среди юношей 2008-2009 г.р., которое проходило в Звенигороде с 22 по 24 апреля, финалом шести сильнейших команд.
Волейболисты СШ «Дубна» (тренер-преподаватель Валерий Комаров) завоевали бронзовые награды. Тихон Лосев, капитан команды, признан лучшим игроком первенства Московской области.
Призерами первенства стали: Тихон Лосев, Павел Горюнов, Беган Богдан, Илья Ломоносов, Дмитрий Пляшкевич, Александр Становов, Александр Васильев, Евгений Головченко, Арсений Газетов( тренер Комаров В.В.), Иван Смирнов, Андрей Балашов, Егор Павлюк (тренер Честухин А.А.).
Поздравляем ребят, родителей, тренеров - Валерия Комарова и Антона Честухина - с достойным результатом!