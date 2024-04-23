Волейболисты Дубны вернулись с первенства Московской области с "бронзой"

В прошедшее воскресенье, 21 апреля, в Университете "Дубна" прошла 10-я региональная олимпиада по естественным наукам для учащихся 8-11 классов.

В прошедшее воскресенье, 21 апреля, в Университете "Дубна" прошла 10-я региональная олимпиада по естественным наукам для учащихся 8-11 классов.

27.04.2024 | 16:57

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