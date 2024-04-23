Интервью с организаторами: В ДК “МИР” в Дубне открылась выставка Дмитрия Короткова и Ильи Козина

Идейными вдохновителями и организаторами выступили Андрей и Савва Донченко. По их общему мнению, амбициозность и харизматичность авторов спровоцирует посетителей выставки на размышление и собственную трактовку представленных произведений.

В данном неожиданно созданном показе зритель, скорее всего, не увидит дуэта: очевиднее - звучания двух конфликтных соло с отсутствием состязания. Послужной творческий список Димы уже достаточно увесистый, за спиной у Ильи – чистый лист. Объединяет их полное отсутствие специального художественного образования.

Первый вопрос очевиден - как вы выбрали героев для выставки и решили их соединить?

Андрей: Слияние героев - внезапная идея. Тут главное не взбалтывать. По характеру один наблюдает, как растут деревья, второй стимулирует их рост. Это в жизни. В основе творчества Димы - отсутствие погони за реальностью. У Ильи динамические идеи в проявлении свободы на плоскости. Филигранной тонкости и безупречной симметрии не наблюдается ни у кого из них.

Что вдохновляет вас в картинах этих авторов настолько, что у вас появилась идея о создании их выставки?

Савва: Вдохновение это продукт впечатления. Впечатление это и есть импрессионизм. Главная и основная его составляющая - реальность в непостоянстве. Так же отсутствие фотографичности сюжета и желания приукрасить прекрасное. Это присущие творчеству Димы. У Ильи реальность в звучании сюжетов. Иногда вселенское завораживающее действие, иногда смешение непокорных стихий. Его творчество созвучно с современными реалиями, буйством красок и молодежной экспрессией.

О чем предлагается “говорить” с посетителями выставки на языке представленных картин?

Андрей: До посетителей в идее донести важность момента в смелости и решительности. Как оказалось наивного искусства не бывает. Главное – упрямство, с которым автор продвигает своё видение. Задача перенести пленэр на холст и остаться довольным - невыполнима. Для кого-то суп окажется слишком или малосолёным. Ядро замысла богато воображением, вот тогда оно становится искусством.