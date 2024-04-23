Интервью с организаторами: В ДК “МИР” в Дубне открылась выставка Дмитрия Короткова и Ильи Козина

Идейными вдохновителями и организаторами выступили Андрей и Савва Донченко. По их общему мнению, амбициозность и харизматичность авторов спровоцирует посетителей выставки на размышление и собственную трактовку представленных произведений.
В данном неожиданно созданном показе зритель, скорее всего, не увидит дуэта: очевиднее - звучания двух конфликтных соло с отсутствием состязания. Послужной творческий список Димы уже достаточно увесистый, за спиной у Ильи – чистый лист. Объединяет их полное отсутствие специального художественного образования.
Первый вопрос очевиден - как вы выбрали героев для выставки и решили их соединить?
Андрей: Слияние героев - внезапная идея. Тут главное не взбалтывать. По характеру один наблюдает, как растут деревья, второй стимулирует их рост. Это в жизни. В основе творчества Димы - отсутствие погони за реальностью. У Ильи динамические идеи в проявлении свободы на плоскости. Филигранной тонкости и безупречной симметрии не наблюдается ни у кого из них.
Что вдохновляет вас в картинах этих авторов настолько, что у вас появилась идея о создании их выставки?
Савва: Вдохновение это продукт впечатления. Впечатление это и есть импрессионизм. Главная и основная его составляющая - реальность в непостоянстве. Так же отсутствие фотографичности сюжета и желания приукрасить прекрасное. Это присущие творчеству Димы. У Ильи реальность в звучании сюжетов. Иногда вселенское завораживающее действие, иногда смешение непокорных стихий. Его творчество созвучно с современными реалиями, буйством красок и молодежной экспрессией.
О чем предлагается “говорить” с посетителями выставки на языке представленных картин?
Андрей: До посетителей в идее донести важность момента в смелости и решительности. Как оказалось наивного искусства не бывает. Главное – упрямство, с которым автор продвигает своё видение. Задача перенести пленэр на холст и остаться довольным - невыполнима. Для кого-то суп окажется слишком или малосолёным. Ядро замысла богато воображением, вот тогда оно становится искусством.
Особенность выставки начинается уже с названия «Без рамок». В чем кроется уникальность всей задумки?
Савва: Если говорить предметно, то квадрат это всего лишь квадрат. В случае с представленной выставкой буквально - рамок точно нет. Творческого насилия зритель не испытает, предчувствия в названии не оправдаются. "Без рамок" это вовсе не намёк на ложное искусство и дурные нравы. Больше похоже на независимое существование без риска разрушить единство восприятия, попросту быть узнаваемым в своем творчестве.
Для меня эта история очень перекликается с московской выставкой «Краткая история отсутствия». В ней были разделы «Без названия», «Без автора», «Без зрителя». Ваша - “Без рамок”. Что на ней смогут увидеть гости выставочного зала?
Андрей: Над названиями я начал задумываться всерьёз после выставки Димы "Jazz" в Савёловском ДК. Это был прогон перед отправкой работ в Дрезден. Работы на гофрокартоне огромные, метр на два, согласовали, оформили на вывоз, но по причине болезни автора отменилась поездка. Так вот о названии и его значении - в 2008 году в Кимрах проводили совершенно инкогнито "для своих" спонтанный показ Дмитрия - променад под названием "Виолатор". Я не сразу понял значение слова, оказалось - осквернитель. Больше всего посетителей было кимрских студентов из медицинского училища и техникума, школьников тоже пришло достаточно. В мастерской у Ильи я называю её "сказочная" атмосфера зазеркалья, где взгляд направлен внутрь. Его работы тематически ёмко вписываются в готовящийся показ. О названии " Без рамок" позаботились Вы, Элеонора Робертовна, а трактовка увиденного у каждого зрителя будет индивидуальная.
Обычно считается успешной та выставка, которая вызвала эмоции у зрителя. Как на ваш взгляд?
Савва: Об успехе выставки говорить рано. Творческие страдания в работах не наблюдаются. Лёгкость подачи материала подтверждает отсутствие желания понравится. Зритель в праве увидеть как коньюктурность, так и интерьерность в работах. Чего уж точно не будет, это непонимания.
Андрей, Савва, у вас, может быть, есть какой-то лично любимый объект этой выставки? Расскажите, пожалуйста.
Андрей: любимые объекты (картины) непременно присутствуют у меня в частной коллекции. Антология творчества Короткова преследует меня как объект обожания сюжетной линией на протяжении 25 лет. Три года как впечатлен творчеством Ильи Козина. Посетителей его "сказочной мастерской" на ОРСе без преувеличения накроет поистине эстетический шок!
Савва: Любимой картины в моей коллекции нет, не без причины. Каждая из картин может стать любимой лишь на мгновенье, пока взгляд не переведен на другую. Я с удовольствием поделюсь этим огромным миром с посетителями.
Очень интересно! И возможно, у вас есть какой-то совет для читателей, которые решат посетить выставку? Поделитесь им, пожалуйста.
Андрей: Дорогие зрители, воспользуйтесь предоставленной возможностью прикоснуться к подлинному. Засилье интернет площадок всё-таки не самый лучший способ информационного представления. Поспорим при встрече в выставочном зале.
Савва: Совет таков - давайте просто вдохновлять друг друга!