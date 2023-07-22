Видеоинфографика, ее виды и польза для бизнеса

Ежесекундно наш мозг обрабатывает огромные объемы информации и иногда его мощностей просто не хватает. Поэтому большинство компаний давно поняли: хочешь передать большой объем информации зрителю — сделай ее удобной для восприятия.

О том, как адаптировать информацию и помочь пользователь понять ее, нам сегодня расскажет студия видеопродакшна «Видеохантер».

Что такое видеоинфографика?

Это ролик, который призван адаптировать и объяснять простым языком сложную, техническую информацию. Например, визуализировать тот или иной процесс производства или упрощать огромные графики со статистикой и множеством чисел.

Вряд ли есть кто-то, кто еще ни разу не сталкивался со статичной инфографикой. По сути, любая (даже нарисованная от руки) диаграмма — это уже инфографика, так как она передает какие/то данные.

Видеоинфографика пошла дальше обычных картинок и стала анимировать данные. Теперь можно не просто схематично изобразить порядок действий в каком-либо процессе или изменение данных на графике, а привести все эти элементы в движение.

Видеоинфографика обладает гораздо более высоким уровнем удобства восприятия, чем ее предшественница, так как пользователю не приходится ничего додумывать, - он сразу же видит «живые» данные, а не «замороженные» отдельные картинки.

Какие бывают виды видеоинфографики?

Визуализация данных

Здесь под словом «данные» мы понимаем некоторые числа, графики, схемы и прочие статистические показатели. Такая инфографика подразумевает приведение в движение этих данные, тем самым более наглядно демонстрируя их динамику и изменения относительно друг друга. Такой формат больше все подходит для обучающих материалов или отчетов.

Shape animation

Чаще всего в шейповой анимации используется изометрия. Это техника векторной иллюстрации, которая позволяет показать объект сразу в трех плоскостях. Однако не путайте ее с 3D графикой, ведь здесь объект не может менять свое изначальное положение. Чаще всего такой формат применяется для иллюстрации не очень сложных процессов, которые не требуют детального рассмотрения и могут быть продемонстрированы относительно просто.

3D графика

Данный вид видеоинфографики стремительно набирает популярность, так как он позволяет не просто продемонстрировать объект или элемент в трех измерениях, но и изменять его положение по ходу видео. Этот формат самый дорогостоящий из всех вышеперечисленных, так как он требует использования программ для 3D моделирования и особых навыков по работе с ними.

Где может применяться видеоинфографика?

Сейчас для данного вида контента находят все новые и новые способы применения, но основными по прежнему остаются:

Презентация товара клиентам или инвесторам Демонстрация отчетностей Создание видео инструкций по эксплуатации товара Размещение на главной странице сайта компании Обучение персонала предприятия

В чем польза видеоинфографики для бизнеса?

Привлечение внимания

Зачастую ролики в формате инфографики делают крайне яркими и привлекательными для зрителя. Так как сама информация, которая должна быть передана через видеоролик, достаточно скучная, то студии видеопродакшна стараются максимально разбавить ее красочными эффектами и неожиданными визуальными решениями.

Расширение целевой аудитории

Если сами статистические данные доступны для понимания далеко не каждому, то с помощью видеоинфографики их можно упростить настолько, что они станут доступны даже ребенку.

Улучшение восприятия и понимания информации

Данный пункт вытекает из предыдущего. Более того, мы привыкли воспринимать мир в динамике, а не в статике, а, соответственно, и обрабатывать информацию нам легче в формате видео. На момент создания сценария для видеоинфографики, тщательно продумывается каждый элемент на экрана, чтобы он стал понятен любому, при этом не потеряв своей смысловой ценности.

Формирование имиджа бренда

Не очевидным преимуществом таких видеороликов является возможность укрепить бренд фирмы в головах зрителей. Ролик можно выполнить в фирменных цветах компании или с использованием персонажей-маскотов.

Повышение лояльности аудитории

Конечно, когда вы что-либо объясняете зрителю на простом языке, у него создается ощущение, что вы о нем позаботились. Именно такое отношение к пользователю повышает лояльность аудитории.