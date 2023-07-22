Видеоинфографика, ее виды и польза для бизнеса

Ежесекундно наш мозг обрабатывает огромные объемы информации и иногда его мощностей просто не хватает. Поэтому большинство компаний давно поняли: хочешь передать большой объем информации зрителю — сделай ее удобной для восприятия.
О том, как адаптировать информацию и помочь пользователь понять ее, нам сегодня расскажет студия видеопродакшна «Видеохантер».
Что такое видеоинфографика?
Это ролик, который призван адаптировать и объяснять простым языком сложную, техническую информацию. Например, визуализировать тот или иной процесс производства или упрощать огромные графики со статистикой и множеством чисел.
Вряд ли есть кто-то, кто еще ни разу не сталкивался со статичной инфографикой. По сути, любая (даже нарисованная от руки) диаграмма — это уже инфографика, так как она передает какие/то данные.
Видеоинфографика пошла дальше обычных картинок и стала анимировать данные. Теперь можно не просто схематично изобразить порядок действий в каком-либо процессе или изменение данных на графике, а привести все эти элементы в движение.
Видеоинфографика обладает гораздо более высоким уровнем удобства восприятия, чем ее предшественница, так как пользователю не приходится ничего додумывать, - он сразу же видит «живые» данные, а не «замороженные» отдельные картинки.
Какие бывают виды видеоинфографики?
- Визуализация данных
Здесь под словом «данные» мы понимаем некоторые числа, графики, схемы и прочие статистические показатели. Такая инфографика подразумевает приведение в движение этих данные, тем самым более наглядно демонстрируя их динамику и изменения относительно друг друга. Такой формат больше все подходит для обучающих материалов или отчетов.
- Shape animation
Чаще всего в шейповой анимации используется изометрия. Это техника векторной иллюстрации, которая позволяет показать объект сразу в трех плоскостях. Однако не путайте ее с 3D графикой, ведь здесь объект не может менять свое изначальное положение. Чаще всего такой формат применяется для иллюстрации не очень сложных процессов, которые не требуют детального рассмотрения и могут быть продемонстрированы относительно просто.
- 3D графика
Данный вид видеоинфографики стремительно набирает популярность, так как он позволяет не просто продемонстрировать объект или элемент в трех измерениях, но и изменять его положение по ходу видео. Этот формат самый дорогостоящий из всех вышеперечисленных, так как он требует использования программ для 3D моделирования и особых навыков по работе с ними.
Где может применяться видеоинфографика?
Сейчас для данного вида контента находят все новые и новые способы применения, но основными по прежнему остаются:
- Презентация товара клиентам или инвесторам
- Демонстрация отчетностей
- Создание видео инструкций по эксплуатации товара
- Размещение на главной странице сайта компании
- Обучение персонала предприятия
В чем польза видеоинфографики для бизнеса?
- Привлечение внимания
Зачастую ролики в формате инфографики делают крайне яркими и привлекательными для зрителя. Так как сама информация, которая должна быть передана через видеоролик, достаточно скучная, то студии видеопродакшна стараются максимально разбавить ее красочными эффектами и неожиданными визуальными решениями.
- Расширение целевой аудитории
Если сами статистические данные доступны для понимания далеко не каждому, то с помощью видеоинфографики их можно упростить настолько, что они станут доступны даже ребенку.
- Улучшение восприятия и понимания информации
Данный пункт вытекает из предыдущего. Более того, мы привыкли воспринимать мир в динамике, а не в статике, а, соответственно, и обрабатывать информацию нам легче в формате видео. На момент создания сценария для видеоинфографики, тщательно продумывается каждый элемент на экрана, чтобы он стал понятен любому, при этом не потеряв своей смысловой ценности.
- Формирование имиджа бренда
Не очевидным преимуществом таких видеороликов является возможность укрепить бренд фирмы в головах зрителей. Ролик можно выполнить в фирменных цветах компании или с использованием персонажей-маскотов.
- Повышение лояльности аудитории
Конечно, когда вы что-либо объясняете зрителю на простом языке, у него создается ощущение, что вы о нем позаботились. Именно такое отношение к пользователю повышает лояльность аудитории.
Надеемся, что наша статья помогла вам разобраться в том, что такое видеоинфографика, какой она бывает и в чем ее польза для бизнеса. Не упустим шанс сказать, что за разработкой информационных роликов вы можете обратиться в «Видеохантер».