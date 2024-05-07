Ветеран войны из Дубны принял участие в Параде Победы

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четверг, 09 мая 2024 | 13:40 831 Администрация Дубны
Участник Великой Отечественной войны из Дубны Николай Дмитриевич Порошин принял участие в главном Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2024 года.

Это уже четвертый Парад Победы, на который он был приглашен.

Николай Дмитриевич Порошин ушёл на фронт 16-летним подростком в 1944 году. После 3-х месяцев обучения служил в войсках НКВД СССР (Министерство государственной безопасности СССР), сопровождал доставку военной техники в боевые части.

Участник Великой Отечественной войны из Дубны посетит Парад Победы на Красной площади

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