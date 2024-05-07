Ветеран войны из Дубны принял участие в Параде Победы

Участник Великой Отечественной войны из Дубны Николай Дмитриевич Порошин принял участие в главном Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2024 года.
Это уже четвертый Парад Победы, на который он был приглашен.
Николай Дмитриевич Порошин ушёл на фронт 16-летним подростком в 1944 году. После 3-х месяцев обучения служил в войсках НКВД СССР (Министерство государственной безопасности СССР), сопровождал доставку военной техники в боевые части.
Участник Великой Отечественной войны из Дубны посетит Парад Победы на Красной площади
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07.05.2024 | 15:55 761
Для Николая Дмитриевича Порошина из Дубны это будет уже четвёртая поездка в День Победы в Москву за последние годы. Участник Великой Отечественной войны и в 96 лет с радостью принимает приглашение приехать на Парад Победы.