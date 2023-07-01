Депутатам Госдумы рекомендовали говорить, что мятеж ЧВК "Вагнер" был подавлен из-за консолидации россиян вокруг президента Владимира Путина

Рекомендации открывает тема успешного противоборства властей мятежу ЧВК «Вагнер»: партийцам рекомендуют подчеркнуть консолидацию общества, армии и руководства страны, а также тот факт, что проблему удалось решить бескровно. Вместе с тем, внимание граждан также рекомендуется обратить на народную программу ЕР, программы летнего трудоустройства подростков и празднование "Дня любви, семьи и верности" 8 июля.

Перечень тезисов, посвященных специальной военной операции (СВО), открывает утверждение о безусловном лидерстве и народной поддержке президента Владимира Путина, решения которого, по мнению единороссов, всегда приводят к победам. В случае с мятежом ЧВК «Вагнер», указано в материалах, победу удалось одержать без кровопролития. Депутатам предлагают разъяснять, что консолидация россиян вокруг фигуры президента сыграла ключевую роль в подавлении мятежа.

В том же контексте отмечено, что люди, которые поставили «сиюминутные обиды, недовольство и амбиции» выше интересов родины, не могут считать себя патриотами: «Они — преступники!» Наконец, партийцам предлагают донести до электората, что в момент, «когда на фронте разгораются решающие сражения», любые действия, которые могут дестабилизировать обстановку,— это не только «нож в спину армии», но и презрение интересов всех россиян.

Другая реперная точка, потенциально интересная молодежи,— празднование "Дня любви, семьи и верности" 8 июля. Праздник важен в контексте культурного противостояния "западным веяниям", а также заботы властей о сохранении «исконных семейных традиций», сообщают депутатам. Им же предложено участвовать в приуроченных партийных мероприятиях и поздравлять семейные пары на улицах. Особое внимание при этом необходимо обратить на пары, отмечающие круглую годовщину свадьбы (50, 60 лет), а также семьи участников СВО.