«Почта России» испытывает автономный грузовик Evocargo N1

Грузовик, который может перевозить до 2 тонн груза, способен проехать до 200 километров на одном заряде. В течение месяца он будет автоматически перевозить почтовые отправления в пределах логистического центра.

«Применение автономных транспортных средств позволяет исключить человеческий фактор при выполнении рутинных задач, тем самым обеспечивая бесперебойную работу компании. Для Почты России важно обеспечить высокий уровень предоставления услуг нашим клиентам как в России, так и за рубежом. Этого невозможно достичь без применения современных технологий в транспорте и логистике в целом», — подчеркнул заместитель генерального директора Почты России Игорь Тушаковский.