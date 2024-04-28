«Почта России» испытывает автономный грузовик Evocargo N1

пятница, 26 апреля 2024 | 15:24 576 Почта России
"Почта России" в партнёрстве с компанией "ЭвоКарго" начала испытания автономного электрического грузовика Evocargo N1. Они проходят на территории логистического центра «Внуково-2» и продлятся месяц.

Перед началом полевых испытаний специалисты ЭвоКарго разработали цифровую модель территории логистического центра и спланировали маршруты движения грузовика.

Грузовик оснащен системой автономного вождения пятого поколения и мультисенсорной системой, которая строит свою работу на алгоритмах машинного обучения. Последняя позволяет точно определить положение грузовика в пространстве, устанавливать максимальную скорость передвижения в целях безопасности и прогнозировать движение, учитывая реальные погодные условия и окружающую среду. Локализация производства грузовика составляет 70%.

Грузовик, который может перевозить до 2 тонн груза, способен проехать до 200 километров на одном заряде. В течение месяца он будет автоматически перевозить почтовые отправления в пределах логистического центра.

«Применение автономных транспортных средств позволяет исключить человеческий фактор при выполнении рутинных задач, тем самым обеспечивая бесперебойную работу компании. Для Почты России важно обеспечить высокий уровень предоставления услуг нашим клиентам как в России, так и за рубежом. Этого невозможно достичь без применения современных технологий в транспорте и логистике в целом», — подчеркнул заместитель генерального директора Почты России Игорь Тушаковский.

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