В Талдоме на обновление котельных и теплосетей направят более 700 млн рублей

Большое внимание будет уделено тепловым сетям. В мае-июне 2024 года проведут гидравлические испытания, по результатам которых будет принято решение о включении мероприятий по ремонту теплосетей в госпрограмму Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2028 годы.

Кроме того, в муниципалитете планируется провести реконструкцию котельных, в частности, "Григорово", "Пановка", "Вербилки", "Топочная" и "Очистные сооружения". В рабочем поселке Северный теплоэнергетики построят новую автоматизированную блочно-модульную котельную производительностью 11,0 МВт.