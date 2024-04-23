В Талдоме на обновление котельных и теплосетей направят более 700 млн рублей

суббота, 27 апреля 2024 | 22:12 456 Минэнерго Подмосковья
Реализация программы модернизации системы теплоснабжения в Талдомском округе до 2028 года может обойтись в 730 млн рублей.

Большое внимание будет уделено тепловым сетям. В мае-июне 2024 года проведут гидравлические испытания, по результатам которых будет принято решение о включении мероприятий по ремонту теплосетей в госпрограмму Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2028 годы.

Кроме того, в муниципалитете планируется провести реконструкцию котельных, в частности, "Григорово", "Пановка", "Вербилки", "Топочная" и "Очистные сооружения". В рабочем поселке Северный теплоэнергетики построят новую автоматизированную блочно-модульную котельную производительностью 11,0 МВт.

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