В США знали о готовящемся мятеже Евгения Пригожина с середины июня

воскресенье, 25 июня 2023 | 12:03     196
Разведка США еще 21 июня сообщила военным и высокопоставленным представителям Белого дома о том, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готовится устроить бунт против властей России.

Несмотря на то, что суть и сроки плана Пригожина стали ясны совсем незадолго до мятежа, "было достаточно сигналов, чтобы сказать руководству, что что-то не так", рассказал журналистам The Washington Post американский чиновник на условиях анонимности. Он предполагает, что правительство США было готово к бунту главы ЧВК "Вагнер".

Американские разведчики считают, что Пригожин планировал серьезный вызов военному руководству России в течение довольно долгого времени, но его конечная цель была неясна, уточняют CNN.

В частности, они предупреждали конгрессменов о "перемещении и наращивании" оружия вагнеровцев у границы России. Один источник издания считает, что на организацию ушло не менее нескольких дней. Но другой собеседник журналистов отметил, что Ростов-на-Дону находится очень близко к линии фронта, поэтому, возможно, мятеж Пригожина не требовал длительной подготовки.

Американские чиновники, пишут журналисты, считали, что главным триггером начала бунта Пригожина стало распоряжение Минобороны, обязывающее бойцов ЧВК подписывать контракт с военным ведомством.

Однако, добавляют The New York Times, госслужащие США боялись выступать с какими-либо заявлениями, чтобы не дать официальным лицам Москвы повод заявлять о причастности к конфликту Штатов. Кроме того, американские власти не были заинтересованы в том, чтобы помочь российскому президенту избежать "серьезного" удара.

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