23 июня в России начался мятеж "вагнеровцев". Ростов-на-Дону захвачен, колонна движется в сторону Москвы

Такое решение было принято из-за заявления владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который выступил против Минобороны России и объявил вооруженный мятеж.

Накануне, 23 июня, Пригожин объявил о "Марше справедливости", который должен помочь привлечь к ответственности руководство военного ведомства РФ – за провал ими войны в Украине. Минобороны РФ в свою очередь заявило, что бойцов ЧВК "Вагнер" "обманом втянули в преступную авантюру [Евгения] Пригожина и участие в вооруженном мятеже".

Утром 24 июня в сети появилось видео самого Пригожина, снятое в Ростове: оно было снято перед штабом Южного военного округа, которое среди прочих блокируют "вагнеровцы". Он потребовал переговоров с главой Минобороны РФ Шойгу и начальником Генштаба РФ Герасимовым.

По словам Евгения Пригожина, пограничники и солдаты срочной службы не препятствовали продвижению его колонн, а напротив, встречали их с объятиями. Кроме того, Пригожин сообщил, что Генштаб России якобы дал команду поднять самолеты и открыть огонь по колоннам "ЧВК Вагнер", но пилоты, по его словам, отказались выполнять эту задачу.

Связанные с ЧВК "Вагнер" Telegram-каналы публикуют видео с Пригожиным в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. На нем он в окружении военных общается с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и генералом Владимиром Алексеевым, который накануне призывал ЧВК "Вагнер" остановиться.

"Мы сюда приехали, мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву", - говорит Пригожин Евкурову.

В ответ на просьбу Евкурова "вывести ребят" Пригожин отвечает отказом.

Владимир Путин утром 24 июня обратился к гражданам России, военным и правоохранительным органам в связи с тем, что военные "ЧВК Вагнера" вошли в Ростов-на-Дону и блокировали в городе административные здания. Власти РФ ранее также назвали это "мятежом" и завели уголовное дело на владельца "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина.

"Мы столкнулись с внутренним предательством и изменой", – заявил Путин, говоря о действиях Пригожина.

"Любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности. Наши действия будут жесткими", – пообещал Путин.

Путин сравнил действия "ЧВК Вагнера" и вход их подразделений в Ростов с событиями 1917 года, когда Россия, по его словам, тоже столкнулась с изменой и предательством, в результате чего "победу в Первой мировой войне у нее украли". Путин не назвал Пригожина по фамилии и не произнес названия "ЧВК Вагнер". Однако он признал, что работа государственных и силовых структур в Ростове "фактически заблокирована".