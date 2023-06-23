23 июня в России начался мятеж "вагнеровцев". Ростов-на-Дону захвачен, колонна движется в сторону Москвы

Такое решение было принято из-за заявления владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который выступил против Минобороны России и объявил вооруженный мятеж.
Накануне, 23 июня, Пригожин объявил о "Марше справедливости", который должен помочь привлечь к ответственности руководство военного ведомства РФ – за провал ими войны в Украине. Минобороны РФ в свою очередь заявило, что бойцов ЧВК "Вагнер" "обманом втянули в преступную авантюру [Евгения] Пригожина и участие в вооруженном мятеже".
Утром 24 июня в сети появилось видео самого Пригожина, снятое в Ростове: оно было снято перед штабом Южного военного округа, которое среди прочих блокируют "вагнеровцы". Он потребовал переговоров с главой Минобороны РФ Шойгу и начальником Генштаба РФ Герасимовым.
По словам Евгения Пригожина, пограничники и солдаты срочной службы не препятствовали продвижению его колонн, а напротив, встречали их с объятиями. Кроме того, Пригожин сообщил, что Генштаб России якобы дал команду поднять самолеты и открыть огонь по колоннам "ЧВК Вагнер", но пилоты, по его словам, отказались выполнять эту задачу.
Связанные с ЧВК "Вагнер" Telegram-каналы публикуют видео с Пригожиным в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. На нем он в окружении военных общается с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и генералом Владимиром Алексеевым, который накануне призывал ЧВК "Вагнер" остановиться.
"Мы сюда приехали, мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву", - говорит Пригожин Евкурову.
В ответ на просьбу Евкурова "вывести ребят" Пригожин отвечает отказом.
Владимир Путин утром 24 июня обратился к гражданам России, военным и правоохранительным органам в связи с тем, что военные "ЧВК Вагнера" вошли в Ростов-на-Дону и блокировали в городе административные здания. Власти РФ ранее также назвали это "мятежом" и завели уголовное дело на владельца "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина.
"Мы столкнулись с внутренним предательством и изменой", – заявил Путин, говоря о действиях Пригожина.
"Любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности. Наши действия будут жесткими", – пообещал Путин.
Путин сравнил действия "ЧВК Вагнера" и вход их подразделений в Ростов с событиями 1917 года, когда Россия, по его словам, тоже столкнулась с изменой и предательством, в результате чего "победу в Первой мировой войне у нее украли". Путин не назвал Пригожина по фамилии и не произнес названия "ЧВК Вагнер". Однако он признал, что работа государственных и силовых структур в Ростове "фактически заблокирована".
По сообщениям российских военкоров:
"Подразделения ЧВК "Вагнер" движутся на север через Воронежскую область, почти наверняка стремясь добраться до Москвы, - пишут авторы ежедневной сводки. - Учитывая очень ограниченные свидетельства боевых действий между "вагнеровцами" и российскими силами безопасности, последние, вероятно, в ряде случаях оставались пассивными, не препятствуя "вагнеровцам".
UPD по состоянию на 15:30 24.06.2023: Одну из колонн наемников ЧВК "Вагнера" заметили в поселке Красное на северо-западе Липецкой области. От Красного до Москвы — чуть больше 400 километров.
Напоминаем, при режиме КТО, согласно федеральному закону "О противодействии терроризму", власти могут:
- Проверять документы у граждан. Если документов при себе у человека нет, то его могут отвезти в полицейский отдел для установления личности. На въезде и выезде из зоны КТО силовики могут обыскивать людей.
- Прослушивать телефонные разговоры и просматривать личную переписку людей в интернете.
- "Удалять физических лиц с отдельных участков местности и объектов" на усмотрение сотрудников правоохранительных органов.
- Использовать автомобили граждан или организаций для оказания первой помощи и преследования преступников.
- Выключить телефонную связь и заблокировать доступ в интернет.
- Временно закрыть производства, на которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.
- При необходимости переселять отдельных людей могут в "безопасные районы", при этом предоставляя временное жилье эвакуированным.
А вот так проходит субботний выходной день у жителей Ростова-на-Дону...