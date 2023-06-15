В России начали отказываться от символа "Z"

четверг, 15 июня 2023 | 17:04     352
Политическая элита и пропагандисты убирают символ из названий своих каналов, а местные администрации - с фасадов домов.

Только некоторые факты:

  • Дмитрий Рогозин убрал Z из названия своего Telegram-канала. После начала СВО он переименовал его в «РогоZин», но с апреля 2023 года назвал «Рогозин на фронте».
  • Со здания Уральского государственного архитектурно-художественного университета в Екатеринбурге сняли плакат с буквой Z.
  • Чиновники в Новосибирске демонтировали баннер с Z после жалобы местного жителя о том, что вывеска «не соответствует дизайн-коду, установленному регламентом».
  • Мэрия Кирова согласилась снять плакат со здания Вятского госуниверситета после жалобы гражданского активиста на нарушение «правил благоустройства».
  • В Томске с фасада драматического театра без объяснения причин убрали баннер с буквой Z.
  • Масхут Минигалин, глава администрации Белокатайского района Башкортостана поставил на аватарку Z в начале войны, но затем убрал ее.
  • Так же поступила администрация Зилариского района той же республики.
  • Алексей Дзермант, белорусский блогер, выступающий на российском ТВ и ведущий канала НеZыгарь, избавился от Z в названии своего канала.

Анализ запросов в Яндексе также показывает, что популярность на товары с Z-символикой значительно сократилась с начала "спецоперации". В течение последнего года количество желающих купить Z-футболки и Z-наклейки неуклонно падает и уже практически достигло нуля. Социолог Елена Конева отмечает, что коммерческий пик популярности «спецоперации» пришелся на июнь 2022-го.

Тэги: 
Россия
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