В России начали отказываться от символа "Z"

Только некоторые факты:

Дмитрий Рогозин убрал Z из названия своего Telegram-канала. После начала СВО он переименовал его в «РогоZин», но с апреля 2023 года назвал «Рогозин на фронте».

с апреля 2023 года назвал «Рогозин на фронте». Со здания Уральского государственного архитектурно-художественного университета в Екатеринбурге сняли плакат с буквой Z.

Чиновники в Новосибирске демонтировали баннер с Z после жалобы местного жителя о том, что вывеска «не соответствует дизайн-коду, установленному регламентом».

Мэрия Кирова согласилась снять плакат со здания Вятского госуниверситета после жалобы гражданского активиста на нарушение «правил благоустройства».

В Томске с фасада драматического театра без объяснения причин убрали баннер с буквой Z.

Масхут Минигалин, глава администрации Белокатайского района Башкортостана поставил на аватарку Z в начале войны, но затем убрал ее.

Так же поступила администрация Зилариского района той же республики.

Алексей Дзермант, белорусский блогер, выступающий на российском ТВ и ведущий канала НеZыгарь, избавился от Z в названии своего канала.

Анализ запросов в Яндексе также показывает, что популярность на товары с Z-символикой значительно сократилась с начала "спецоперации". В течение последнего года количество желающих купить Z-футболки и Z-наклейки неуклонно падает и уже практически достигло нуля. Социолог Елена Конева отмечает, что коммерческий пик популярности «спецоперации» пришелся на июнь 2022-го.