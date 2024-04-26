Полицейские в Дубне задержали "наркоогородника"

В ходе обыска жилища полицейскими обнаружены и изъяты 11 кустов конопли, весы, а также уже готовую марихуану, которую гражданин готовил для личного потребления.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.