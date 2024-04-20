Ветеринары Талдома подготовили племенного жеребца для переезда в другой регион

понедельник, 22 апреля 2024 | 15:56 771 Минсельхоз Подмосковья
Специалисты Талдомской ветеринарной станции провели клинический осмотр и взяли кровь у племенного жеребца Владимирской породы, выращенного в личном подсобном хозяйстве, перед предстоящим переездом в другой регион.

«Всего на территории Московской области содержится порядка 13 тыс. лошадей. Ветеринарные специалисты Подмосковья ответственно подходят к сохранению и преумножению уникальных пород, а также ежегодно расширяют навыки и компетенции в этой области. Сейчас животное находится на карантине, а через 30 дней поедет радовать новых владельцев. Надеемся, что жеребец с легкостью перенесет дорогу и быстро освоится в новом доме», - сказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия-главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.

Владимирская тяжелоупряжная - ценная отечественная порода. Она отличается выносливостью, высокой работоспособностью, адаптивностью, а также имеет крепкую конституцию и привлекательный экстерьер.

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