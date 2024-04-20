Ветеринары Талдома подготовили племенного жеребца для переезда в другой регион

«Всего на территории Московской области содержится порядка 13 тыс. лошадей. Ветеринарные специалисты Подмосковья ответственно подходят к сохранению и преумножению уникальных пород, а также ежегодно расширяют навыки и компетенции в этой области. Сейчас животное находится на карантине, а через 30 дней поедет радовать новых владельцев. Надеемся, что жеребец с легкостью перенесет дорогу и быстро освоится в новом доме», - сказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия-главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.