Дубненский таксист не позволил преступникам выманить деньги у пенсионерки

Женщина села в машину, нервничала и не отрывалась от телефона. Выяснилось, что женщина направляется в московский банк, чтобы снять наличные денежные средства. К счастью, в ходе общения с водителем Сергеем Грошем всплыла подоплека событий.

Пенсионерка рассказала, что определенные люди поддерживают с ней связь уже на протяжении двух дней.

«И называла дочку Юленька, хотя ее зовут Анна. Они ей голову так запудрили, что дочку начала называть другим именем. И я понял, что не складывается», — поделился таксист.

Он побеседовал со дамой, рассказал, как сегодня действуют мошенники и как можно от них уберечься. Водитель посоветовал едва не обманутой женщине перезвонить родным, а после подвез к стражам порядка.

За то, что не позволил мошенникам выманить у жительницы крупную сумму денег, в торжественной обстановке руководитель ОМВД Дубны Юрий Калинкин вручил ему благодарственное письмо и подарок.