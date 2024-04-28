Дубненский таксист не позволил преступникам выманить деньги у пенсионерки

четверг, 25 апреля 2024 | 22:00 696 Администрация Дубны
Телефонные мошенники так заморочили голову дубненской пенсионерке, что она уже была на пути в банк.

Женщина села в машину, нервничала и не отрывалась от телефона. Выяснилось, что женщина направляется в московский банк, чтобы снять наличные денежные средства. К счастью, в ходе общения с водителем Сергеем Грошем всплыла подоплека событий.

Пенсионерка рассказала, что определенные люди поддерживают с ней связь уже на протяжении двух дней.

«И называла дочку Юленька, хотя ее зовут Анна. Они ей голову так запудрили, что дочку начала называть другим именем. И я понял, что не складывается», — поделился таксист.

Он побеседовал со дамой, рассказал, как сегодня действуют мошенники и как можно от них уберечься. Водитель посоветовал едва не обманутой женщине перезвонить родным, а после подвез к стражам порядка.

За то, что не позволил мошенникам выманить у жительницы крупную сумму денег, в торжественной обстановке руководитель ОМВД Дубны Юрий Калинкин вручил ему благодарственное письмо и подарок.

Однако на этом история не закончилась. Неравнодушный таксист продолжил поддерживать связь с бабушкой, взял ее под опеку, так как проживает она одна. На днях возил на кладбище к мужу, договорились, что дальше будет помогать, если это потребуется.

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