В Москве покончил с собой один из создателей первой термоядерной бомбы

среда, 21 июня 2023 | 22:44     239
В Москве покончил с собой один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов. Ему было 92 года.

Тело инженера-физика 17 июня обнаружили родственники в его квартире на Космодамианской набережной в районе Замоскворечье. Он оставил предсмертную записку, в которой попрощался с родными. Мужчина дождался, когда родные ненадолго выйдут из дома и совершил суицид.

Клинишов Григорий Емельянович родился 30 октября 1930 года в д. Акулово, Бельковский район, Рязанская область. Кандидат физико-математических наук (1967). Лауреат Ленинской премии (1962). Один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37.

Григорий Емельянович закончил МИФИ (тогда - Московский механический институт) в 1954 году и был направлен в КБ-11 Министерства среднего машиностроения СССР, которое впоследствии было преобразовано во Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ВНИИЭФ). Предприятие занималось разработкой ядерного и термоядерного оружия. Там он занимал должность инженера в теоретическом отделении под руководством Андрея Сахарова. В 1973 году он возглавляет теоретический отдел КБ-11, становясь его начальником. С января 2002 года Клинишов — ведущий научный сотрудник отдела.

Клинишов участвовал в создании первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, для которой он разрабатывал заряд. Григорий Емельянович также разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб следующих поколений.

Испытания бомбы РДС-37 прошли 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне. В этот день впервые в мире была испытана сбросом водородная бомба мощностью свыше 1 мегатонны мощностью в 300 Хиросим.

Эти испытания привели к ряду трагических событий в радиусе более 200 км. В 59 населённых пунктах были повреждены и разрушены строения, десятки человек получили травмы, несколько человек погибли из-за обрушения потолков, в том числе 3-летняя девочка в жилом доме аула Малые Акжары. Выбитые стёкла в домах и повышенный уровень радиации были зафиксированы в радиусе до 240 км от эпицентра взрыва.

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Москва
происшествия
Источник:
ИА Регнум
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