В Москве покончил с собой один из создателей первой термоядерной бомбы

Тело инженера-физика 17 июня обнаружили родственники в его квартире на Космодамианской набережной в районе Замоскворечье. Он оставил предсмертную записку, в которой попрощался с родными. Мужчина дождался, когда родные ненадолго выйдут из дома и совершил суицид.

Клинишов Григорий Емельянович родился 30 октября 1930 года в д. Акулово, Бельковский район, Рязанская область. Кандидат физико-математических наук (1967). Лауреат Ленинской премии (1962). Один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37.

Григорий Емельянович закончил МИФИ (тогда - Московский механический институт) в 1954 году и был направлен в КБ-11 Министерства среднего машиностроения СССР, которое впоследствии было преобразовано во Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ВНИИЭФ). Предприятие занималось разработкой ядерного и термоядерного оружия. Там он занимал должность инженера в теоретическом отделении под руководством Андрея Сахарова. В 1973 году он возглавляет теоретический отдел КБ-11, становясь его начальником. С января 2002 года Клинишов — ведущий научный сотрудник отдела.

Клинишов участвовал в создании первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, для которой он разрабатывал заряд. Григорий Емельянович также разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб следующих поколений.