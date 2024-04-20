Полицейские в Дубне провели информационную акцию «Госуслуги - быстро, удобно и доступно!»

Полицейские рассказали посетителям группы технического надзора безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде, сокращении сроков их предоставления и удобстве использования портала, обратив внимание на существенные преимущества, такие как круглосуточный доступ, легкость оформления заявок, отсутствие очередей, удобная оплата госпошлин, информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению, что главным преимуществом получения государственных услуг в электронном виде является доступность из любой точки местонахождения при наличии Интернета.

В завершение мероприятия всем участникам акции сотрудники полиции раздали тематические памятки о порядке получения государственных услуг в электронном виде.