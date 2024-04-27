Прокуратура в Талдоме защитила социальные права инвалида

Талдомский прокурор Руслан Головачев осуществил выездной прием местной жительницы, инвалида 1 группы, и принял от нее обращение о нарушении ее прав на получение социальной поддержки.
Проверкой установлено, что заявительнице за счет средств федерального бюджета должны предоставляться технические средства реабилитации, жизненно необходимые для ежедневного использования. Однако, вопреки требованиям закона, должностные лица отделения Фонда пенсионного и социального страхования не обеспечили ими женщину.
Городская прокуратура внесла руководству учреждения представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. А местная жительница обеспечена необходимыми техническими средствами реабилитации.