График плановых отключений горячего водоснабжения в Дубне на лето 2024

пятница, 26 апреля 2024 | 14:05 731 Администрация Дубны
Профилактические работы, необходимые для подготовки систем к следующему отопительному периоду, начнутся 17 июня и продлятся до 23 августа, максимальный срок - 14 календарных дней.
  • Большая Волга (Котельная №1) – с 20:00 17 июня до 06:00 20 июня и с 00:00 11 июля до 20:00 17 июля
  • Александровка (Котельная №2) – с 00:00 12 августа до 08:00 16 августа
  • Левый берег (Котельная №3) – с 00:00 29 июля до 21:00 9 августа
  • Институтская часть и Черная речка (Котельные №4 и №5) – с 00:00 12 августа до 21:00 23 августа
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