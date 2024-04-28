График плановых отключений горячего водоснабжения в Дубне на лето 2024

28 апреля к пока ещё не полностью установленному причалу "Дубна" пришвартовался первый в навигацию 2024 года круизный лайнер «Григорий Пирогов».

28 апреля к пока ещё не полностью установленному причалу "Дубна" пришвартовался первый в навигацию 2024 года круизный лайнер «Григорий Пирогов».

24.04.2024 | 23:17

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