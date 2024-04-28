График плановых отключений горячего водоснабжения в Дубне на лето 2024

Профилактические работы, необходимые для подготовки систем к следующему отопительному периоду, начнутся 17 июня и продлятся до 23 августа, максимальный срок - 14 календарных дней.
- Большая Волга (Котельная №1) – с 20:00 17 июня до 06:00 20 июня и с 00:00 11 июля до 20:00 17 июля
- Александровка (Котельная №2) – с 00:00 12 августа до 08:00 16 августа
- Левый берег (Котельная №3) – с 00:00 29 июля до 21:00 9 августа
- Институтская часть и Черная речка (Котельные №4 и №5) – с 00:00 12 августа до 21:00 23 августа