Ученые Объединенного института активно участвуют в поиске причин развития болезни Альцгеймера

Данная теория основывается на том факте, что в мозге пациента, страдающего болезнью Альцгеймера, этот пептид может образовывать так называемые амилоидные бляшки, состоящие из скоплений пептида, свёрнутого в виде фибрилл, что в конечном итоге приводит к разрушению клеточных мембран и гибели нейронов.

Наблюдаемый эффект фрагментации пептидом мембраны может быть ключевым моментом в понимании роли мембранно-пептидных взаимодействий при болезни Альцгеймера, отмечают ученые.

«Теперь нам нужно понять, как и почему это происходит. А когда найдем механизм в нашей простой модельной системе, будем усложнять ее, изучать различные теории, проверять их. Наши исследования, по сути, фундаментального уровня, то есть наши результаты не имеют непосредственного применения, однако у них есть потенциал, чтобы стать прикладными и применяться в фармакологии и областях, связанных со здоровьем человека», – прокомментировал результаты исследований заместитель директора Лаборатории нейтронной физики по научной работе, руководитель научной группы Норберт Кучерка.

Проделанная в рамках исследования работа была высоко оценена и получила вторую премию ОИЯИ в категории научно-технических прикладных работ за 2022 год.