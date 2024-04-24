В Дубне провели первую операцию на брахиоцефальных артериях головного мозга

В ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России провели первую операцию методом баллонной ангиопластики и стентирования брахиоцефальных артерии — это малоинвазивное эндоваскулярное вмешательство, благодаря которому восстанавливается кровоснабжение головного мозга.
Операция выполняется для лечения, предотвращения и профилактики инсульта. Данный метод является аналогом открытой хирургической операции и может использоваться, в том числе когда традиционная каротидная хирургия (каротидная эндартерэктомия) невозможна или слишком рискована.
Как отметил руководитель Сосудистого центра Виталий Андреев: «Все прошло в штатном порядке. В настоящий момент пациент с рекомендациями готовиться к выписке».
Команда:
- Шарипов Шерзод - оперирующий хирург
- Яров Ильхом - ассистент
- Слезнев Сергей - анестезиолог
- Андреев Глеб - лечащий врач