В Дубне провели первую операцию на брахиоцефальных артериях головного мозга

Операция выполняется для лечения, предотвращения и профилактики инсульта. Данный метод является аналогом открытой хирургической операции и может использоваться, в том числе когда традиционная каротидная хирургия (каротидная эндартерэктомия) невозможна или слишком рискована.

Как отметил руководитель Сосудистого центра Виталий Андреев: «Все прошло в штатном порядке. В настоящий момент пациент с рекомендациями готовиться к выписке».