В Дубне провели первую операцию на брахиоцефальных артериях головного мозга

пятница, 26 апреля 2024 | 13:43 676 ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России
В ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России провели первую операцию методом баллонной ангиопластики и стентирования брахиоцефальных артерии — это малоинвазивное эндоваскулярное вмешательство, благодаря которому восстанавливается кровоснабжение головного мозга.

Операция выполняется для лечения, предотвращения и профилактики инсульта. Данный метод является аналогом открытой хирургической операции и может использоваться, в том числе когда традиционная каротидная хирургия (каротидная эндартерэктомия) невозможна или слишком рискована.

Как отметил руководитель Сосудистого центра Виталий Андреев: «Все прошло в штатном порядке. В настоящий момент пациент с рекомендациями готовиться к выписке».

Команда:

  • Шарипов Шерзод - оперирующий хирург
  • Яров Ильхом - ассистент
  • Слезнев Сергей - анестезиолог
  • Андреев Глеб - лечащий врач
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