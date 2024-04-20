Орудовавшим на кладбище в Белом Городке вандалом оказался подросток

воскресенье, 21 апреля 2024 | 15:12 596 УМВД России по Тверской области
Сегодня, 21 апреля, стало известно, кто причастен к погрому на кладбище в посёлке Белый Городок Кимрского округа. Полиция задержала 16-летнего подозреваемого, который признался в том, что совершил.

Сотрудниками полиции ОМВД России «Кимрский» оперативно установлено, что к совершению противоправных действий на кладбище в Белом Городке причастен 16-летний подросток. Фигурантом даны признательные показания.

По факту погрома на кладбище в Белом Городке под Кимрами возбуждено уголовное дело

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