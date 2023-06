О визите делегации Объединенного института ядерных исследований в Мексику

30 мая делегация ОИЯИ провела ряд презентаций в семинарском центре им. Игнасио Чавеса Unidad de Semanarios университета UNAM.

Экс-президент Мексиканского физического общества, член Ученого совета ОИЯИ Ана Мария Сетто Крамис тепло приветствовала делегацию ОИЯИ и поблагодарила представителей Института за двухдневный визит в UNAM. Она также выразила надежду, что нынешний визит станет лишь началом плодотворного сотрудничества.

Директор Объединенного института Григорий Трубников так прокомментировал результаты первых дней работы делегации в Мехико, в том числе визит в CONAHCYT:

«Мы фактически договорились, что в течение пары месяцев попытаемся сформулировать несколько совместных проектов, в которых уже будут назначены люди, поставлены конкретные задачи, и выделены ресурсы. Мы поддержим эти проекты с тем, чтобы в этом году мы начали подготовку к их реализации, а в следующем году — эти проекты уже официально стартовали при поддержке CONAHCYT и Дубны. Мы ожидаем, что несколько десятков человек будут вовлечены со стороны Мексики самым серьезным образом в эти направления исследований».

31 мая делегация ОИЯИ посетила Школу наук (FC) и Институт физики (IF) UNAM, где провела два параллельных семинара для студентов и ученых университета. Представителям ОИЯИ продемонстрировали возможности IF для исследователей, а также некоторые проекты, над которыми в IF ведется работа.

После тура состоялись параллельные сессии в формате круглого стола, в ходе которых делегация ОИЯИ продолжила обсуждение перспективных совместных исследований и возможностей кооперации. Одна из сессий была подготовлена для студентов старших курсов. Они смогли задать вопросы об установлении связи с ОИЯИ, шагах, которые необходимо предпринять, чтобы участвовать в стажировках и практиках ОИЯИ, а также об условиях работы в Институте.