О визите делегации Объединенного института ядерных исследований в Мексику

30 мая делегация ОИЯИ провела ряд презентаций в семинарском центре им. Игнасио Чавеса Unidad de Semanarios университета UNAM.
Экс-президент Мексиканского физического общества, член Ученого совета ОИЯИ Ана Мария Сетто Крамис тепло приветствовала делегацию ОИЯИ и поблагодарила представителей Института за двухдневный визит в UNAM. Она также выразила надежду, что нынешний визит станет лишь началом плодотворного сотрудничества.
Директор Объединенного института Григорий Трубников так прокомментировал результаты первых дней работы делегации в Мехико, в том числе визит в CONAHCYT:
«Мы фактически договорились, что в течение пары месяцев попытаемся сформулировать несколько совместных проектов, в которых уже будут назначены люди, поставлены конкретные задачи, и выделены ресурсы. Мы поддержим эти проекты с тем, чтобы в этом году мы начали подготовку к их реализации, а в следующем году — эти проекты уже официально стартовали при поддержке CONAHCYT и Дубны. Мы ожидаем, что несколько десятков человек будут вовлечены со стороны Мексики самым серьезным образом в эти направления исследований».
31 мая делегация ОИЯИ посетила Школу наук (FC) и Институт физики (IF) UNAM, где провела два параллельных семинара для студентов и ученых университета. Представителям ОИЯИ продемонстрировали возможности IF для исследователей, а также некоторые проекты, над которыми в IF ведется работа.
После тура состоялись параллельные сессии в формате круглого стола, в ходе которых делегация ОИЯИ продолжила обсуждение перспективных совместных исследований и возможностей кооперации. Одна из сессий была подготовлена для студентов старших курсов. Они смогли задать вопросы об установлении связи с ОИЯИ, шагах, которые необходимо предпринять, чтобы участвовать в стажировках и практиках ОИЯИ, а также об условиях работы в Институте.
2 июня в университете UMSNH состоялся еще один круглый стол. Помимо исследователей, мероприятие привлекло внимание студентов университетов, в том числе несколько старшеклассников, планирующих связать свое будущее с естественными науками.
От имени организаторов визита представителей ОИЯИ в Морелию, директор Физико-математического института Альфредо Райя (UMSNH) так прокомментировал событие для СМИ ОИЯИ:
«Мы узнали о самых разнообразных возможностях для научного и технологического сотрудничества с лабораториями мирового класса. Я с гордостью наблюдаю огромный энтузиазм научного сообщества нашего государства, от студентов до молодых исследователей и научных групп, готовых воспользоваться возможностями сотрудничества с ОИЯИ».