Визит делегации Объединенного института в Мексику

Главным событием визита стала организационная встреча Объединенного комитета по сотрудничеству ОИЯИ-Мексика, которая оказалась первым практическим шагом на пути реализации Совместной декларации о намерениях между ОИЯИ и Национальным советом по науке и технологиям Мексики (CONAHCYT), подписанной на полях Ученого совета ОИЯИ.

Встречу координационного комитета предварила личная встреча директора ОИЯИ Григория Трубникова с генеральным директором CONAHCYT Марией Эленой Альварес-Буйя Росес. Стороны обменялись мнениями о состоянии сотрудничества мексиканских и дубненских ученых и о видении его кратко- и долгосрочного будущего.

Как результат прошедшего обмена мнениями и предварительной переписки, они поставили свои подписи под итоговым протоколом. Данный протокол, в частности, отразил фактическое начало реализации Совместной декларации о намерениях и курс на подготовку первого заседания Комитета. Стороны обсудили планируемые подходы к работе Комитета и ожидаемые в ближайшем будущем результаты: выбор проектов для сотрудничества, рекомендации конкретным мексиканским ученым для долговременных стажировок в ОИЯИ, а также распространение информации.

Участники заседания особое внимание уделили вопросам взаимодействия Объединенного института и мексиканских организаций в области радиобиологии и радиационной медицины. Мексиканские представители подчеркнули важность подготовки высококвалифицированных кадров.

Работу делегации в Мексике продолжат рабочие встречи, семинары и круглые столы, на которых стороны обсудят научное сотрудничество и возможности по подготовке кадров. Представители ОИЯИ посетят Мексиканский национальный автономный университет (UNAM) и Мичоаканский университет Сан-Николас-де-Идальго (UMSNH), где сделают доклады об Институте, его проектах и возможностях для исследований и стажировок. Помимо этого, делегация проведет круглые столы со студентами и научными сотрудниками, чтобы обсудить конкретные вопросы возможного сотрудничества в различных областях экспертизы ОИЯИ.