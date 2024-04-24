В ОЭЗ «Дубна» стартовал пятый сезон хакатона «ЦифраZone|Технологическая модернизация»

Впервые в дубненском хакатоне будет соревноваться команда из Мариуполя. Также заявили свое участие школьники и студенты семи университетов из таких крупных городов, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Энгельс и других - всего 27 команд, 17 из которых представляют Университет «Дубна».

На торжественном открытии хакатона тех, кто решил проверить свои знания, навыки и умение работать в команде, приветствовали организаторы соревнований, кейсодатели, наставники.

"Сейчас такие чемпионаты по решению задач за очень ограниченное время уже выходят за рамки ИТ-технологий, мы думаем о том, чтобы организовывать инженерные и другие, более сложные хакатоны, - сказал и.о. ректора Университета «Дубна» Андрей Деникин. – Но сам формат этих соревнований, когда на скорость решаются реальные задачи, - это интересно, это дает опыт не только поиска нестандартных решений, но и хорошую тренировку скоростных возможностей ума и мышления".

Итак, командное соревнование стартовало, а на финале 16 мая уже будут известны его победители.