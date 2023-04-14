Московий, Дубний, Флеровий, Оганесон: человеку, чей домашний адрес складывается из названий элементов таблицы Менделеева, сегодня - 90 лет!

Юрий Цолакович пользуется глубочайшим уважением своих коллег как в родной лаборатории и в Институте, так и по всему миру. Среди его основных качеств – целеустремленность и преданность делу, умение видеть научную проблему и объединять людей для ее решения. Академик Оганесян продолжает активно работать над развитием программы исследований ЛЯР, в первую очередь на Фабрике сверхтяжелых элементов – одном из основных проектов ОИЯИ.

Ю.Ц. Оганесян родился в Ростове-на-Дону. После окончания в 1956 году Московского механического института (ныне МИФИ) Юрий Цолакович распределяется в Институт атомной энергии (сегодня НИЦ «Курчатовский институт») в группу Г. Н. Флерова, основной состав которой вскоре переезжает в Дубну в только что созданный Объединенный институт ядерных исследований.