Юрия Оганесяна поздравляет Совет директоров градообразующих предприятий Дубны

пятница, 14 апреля 2023 | 13:06     214
Уважаемый Юрий Цолакович! Примите теплые, душевные поздравления с юбилеем от Совета директоров градообразующих предприятий Дубны.

Знаем, что, несмотря множество регалий, наград, престижных премий и почетных званий, вы человек очень скромный и стараетесь избегать патетики. Но 90-летие со дня рождения – очень весомый повод, чтобы выразить признательность за ваши заслуги перед российской и мировой наукой, перед Подмосковьем и Дубной, где вы живете и работаете более 65 лет.

Не будем бояться громких слов: вы, без преувеличения, личность планетарного масштаба. Люди на всех континентах пользуются Периодической таблицей Менделеева и видят, что 118-й химический элемент носит название «оганесон» – в вашу честь.

Ученик одного из основателей Объединенного института ядерных исследований Георгия Николаевича Флерова, вы достойно продолжили дело своего учителя. Вместе с командой ученых проводили экспериментальные исследования, изучая свойства окружающей нас материи, синтезировали сверхтяжелые элементы и изотопы.

Эта работа продолжается, и Лаборатория ядерных реакций имени Г.Н. Флерова ОИЯИ под вашим научным руководством остается в числе первопроходцев, ставит новые цели и задачи, уверенно движется вперед по пути познания.

Коллеги, друзья, собеседники и соратники отмечают вашу удивительную способность создавать комфортную среду для обсуждения самых смелых идей, интеллигентность, огромное человеческое обаяние и чувство юмора. Ваша преданность науке, творческая увлеченность, твердая гражданская позиция – прекрасный пример для молодежи.   

Искренне желаем вам доброго здоровья, бодрости, сил, энергии и вдохновения для новых свершений!

Тэги: 
Дубна
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Источник:
Совет директоров градообразующих предприятий Дубны
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